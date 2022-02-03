مشروب إنقاص الوزن كوب واحد في اليوم ينسف الدهون ويذيب الشحوم كذوبان الجليد

الوزن الزائد يعتبر من مشاكل العصر الحديث التي تجذب الكثير من الأشخاص حول العالم، وذلك لأنها تؤثر على المظهر الجمالي العام للإنسان وعدم وقدرته على أداء وظائفه اليومية، إضافة إلى أن زيادة الوزن تسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب و الرئة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن قلة الحركة وعدم إتباع نظام غذائي صحي، الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكثير من السكر ويشار إلى أن مشكلة زيادة الوزن تكون أكثر في فصل الشتاء مقارنة بالفصول الأخرى، ولذلك يجب علينا إتباع الطرق الآمنة والسهلة التي تساعدنا في فقدان الوزن و تساعد على رفع كفاءة الجسم وقدرته على خسارة الوزن وحرق الدهون.

مشروبات للتخسيس

يجب عليك عدم تخطي وجبة الإفطار لأنها تساعد على فقدان الوزن وتعمل وجبة الإفطار على زيادة معدل الحرق والإحساس بالشبع لفترات طويلة.

ويجب علينا تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال النهار فهذا يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، مع الحرص على تناول وجبات خفيفة بين الوجبات وتجنب الأطعمة عالية الدهون والسكر.

يجب علينا أيضا تناول الكثير من الفاكهة والخضروات منخفضة السعرات الحرارية، حيث أنها تكون مرتفعة الألياف.

تعمل على امتلاء المعدة وإعطاء الشعور بالشبع.

كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن،وفي النهاية يجب علينا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فتعد مفتاح لفقدان الوزن والحفاظ عليه فضلا عن العديد من الفوائد الصحية التي تعود علينا من ممارسة الرياضة والمساعدة على حرق السعرات الحرارية الزائدة.

وعلينا أيضا الإكثار من شرب الماء في حالة يخلط الجميع ما بين الشعور بالجوع والعطش الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف لاستهلاك سعرات حرارية زائدة ويكون الجسم في حاجة لكوب من الماء فقط مياه الشرب يمكن أن تعزز من عملية التمثيل الغذائي .

مشروبات إنقاص الوزن وحرق الدهون