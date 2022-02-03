حبة واحدة من البطاطس أضيفي عليها هذا المكون السري واحصلي علي بطاطس مقرمشة ولذيذة في 5 دقائق

البطاطس المقرمش عندما يتم اعدادها في المنزل نلاحظ أن البطاطس لا تكون مقرمش مثل البطاطس التي نشتريها من المطاعم وذلك لأن هناك طريقة مثالية يتم استخدامها في المطاعم حتى تكون البطاطس مقرمش ولها طعم مختلف وتحاول الأمهات الوصول إلى هذه البطاطس المقرمش واعدادها ولكن يظنون انه سبب هذه البطاطس انه يتم اضافة المزيد من الزيوت لها ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البطاطس المقرمشة باستخدام أحد المكونات الفعالة التي تساعد على تحويل البطاطس إلي بطاطس مقرمشة ويعطيها طعم مميز ومختلف ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة و نتحدث أيضا عن طريقة إعداد البطاطس المقرمشة بالتفصيل.

مكونات حبة واحدة من البطاطس اضيفي عليها المكون تبقى مقرمش‏ة

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فيما يلي سنتحدث عن أحد المكونات المهمة التي عندما نقوم باضافة إلى البطاطس تحول إلى بطاطس مقرمشة و تساعد على إعطاء طعم جميل البطاطس هذا المكان هو الدقيق عندما نقوم باضافة الدقيق فهذا يجعل بطاطس مقرمش ولها طعم مميز ومن خلال هذه الفقرة سأتحدث عن باقي المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد البطاطس المقرمشة في المنزل وهذه المكونات هي:

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\2‬ كوب من زيت القلي النباتي‬

ملعقة كبيرة من الدقيق

½ ملعقة كبيرة من الملح

ثلاث حبات من البطاطس

½ ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

حبة واحدة من البطاطس اضيفي عليها المكون تبقى مقرمش‏ة

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام الدقيق الذي يعمل على تحويل البطاطس إلى بطاطس مقرمشة من خلال هذه الخطوات: