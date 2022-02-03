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عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا بطعم خرافي بأسرار الشيف الإيطالي في دقائق معدودة، حيث كانت بداية ظهور البيتزا في إيطاليا حيث أن الشعب الإيطالي أول من فكر في عملها وجاءت الفكرة بسبب سهولة وسرعة الطبخ بالإضافة إلي الطعم الشهي المميز، ثم برع بعد ذلك الأميركان في عمل وطبخ البيتزا ولكن مع وجود بعض الاختلافات جاءت أولا في العجينة حيث أن البيتزا الأميركاني أصبحت اكثر مرونه واكثر سمكا من البيتزا الإيطالي بالإضافة إلي المكونات التي توضع على الوجه، ثم انتشرت بعد ذلك البيتزا في جميع الأنحاء العالم في مختلف الثقافات والشعوب حتى أصبحت واحدة من اهم مطابخ العالم والتي زاد في الأبداع اكثر حتى تنوعت المكونات بها وتم إضافة أنواع اللحوم المختلفة وأيضا دخلت المأكولات البحرية في المكونات وبالطبع إضافة أنواع الجبن المشهور، سوف نستعرض في هذا المقال اشهر أنواع البيتزا المشهور في مختلف دول وقارات العالم وأيضا طريقة عملها بالتفصيل.

طريقة عمل البيتزا بطعم خرافي

نستعرض أمامكم طريقة عمل البيتزا الباربكيو علما بأن المكونات تكفى لعمل اكثر من بيتزا واحدة وتكفى لخمسة أشخاص، المقادير الخاصة بعجينة بيتزا الباربكيو جاءت كالتالي:

دقيق 3 كوب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

زيت ربع كوب.

رشة ملح ورشة سكر.

ماء دافىء كوب.

مكونات الوجه:

جبن مبشور كوب واحد. صلصة طماطم ملعقتين. صدور دجاج ملعقتين. صلصة باربكيو كوب واحد. فلفل اخضر مقطع شرائح. بصلة مقطعة شرائح. رشه ملح.

طريقة التحضير الخاصة ببيتزا الباربكيو

أولا يتم تجهيز الخميرة الفورية مع كوب من الماء الدافئ ورشة سكر ويتم خلط باقي مكونات العجين حتى يخلط جيدا ثم يضاف عليها الخميرة والماء الدافئ، ولا ننسي أن نذكركم برابط طريقة عمل العصيدة السعودي.

ثانيا يتم وضع العجينة في وعاء مدهون جيدا بالزيت ويتم تغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى تزيد حجمها وتتخمر. ثالثا يتم تقطيع العجين قطع حسب مقاس كل صينية مدهونة جيدا بالزيت ويتم فردها فيها وعمل فتحات بها بالشوكة. رابعا يتم فرد صلصة الطماطم وصلصة الباربكيو وفردها على وجه العجين في الصينية، واليك اخر أسرار عمل المكرونة الإيطالي.

طريقة عمل بيتزا بالزعتر وخطوات التحضير

نستعرض أمامكم طريقة عمل البيتزا بالزعتر علما بأن المكونات تكفى لعمل اكثر من بيتزا واحدة وتكفى لثمانية أشخاص.



أولا المقادير الخاصة بطريقة عمل البيتزا بالزعتر:

الدقيق 4 ونص كوب. الزبادي كوب. ماء دافئ 3 كوب. زيت زيتون نصف كوب. معلقة كبيرة من السماق. ملعقة كبيرة من الخميرة. 2 ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغير من الزعتر الأخضر المجفف. ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير بيتزا الباربكيو

أولا يتم في البداية خلط بعض المكونات الجافة مثل الدقيق يضاف 4 كوب فقط مع الملح والسكر ويتم خلطهم داخل مضرب العجين لثواني على السرعة الأقل حتى يتم خلط مبدئي للمكونات، ولا ننسي أن ونوضح إليكم طريقة عمل المفطح السعودي .

. ثانيا يضاف باقي المكونات السائلة من الزيت واللبن الزبادي وأيضا الزعتر ويتم استكمال خلطهم في المضرب على سرعة أعلى قليل ولمدة ثلاثة دقائق.

ثالثا يضاف كمية الماء مع بالتدريج حتى الحصول على القوام المطلوب وهو عجينة ملساء وناعمة

ملحوظة ( في حالة زيادة كمية الماء أو ليونة العجينة اكثر من اللازم يضاف الدقيق حتى يم ضبط القوام).

ملحوظة ( في حالة زيادة كمية الماء أو ليونة العجينة اكثر من اللازم يضاف الدقيق حتى يم ضبط القوام). رابعا يتم تقطيع العجينة حسب مقاس كل صينية ويجب أن الصينية تكون ذو أطراف صغيرة ومدهونة جيدا بالزيت ثم يتم فرد العجينة بالسمك المطلوب ومليء الصينية بالكامل، واليك رابط عمل الكبدة الاسكندراني .

. خامسا يتم ترك البيتزا حتى تزيد حجمها في الصينية في مكان دافئ وذلك مع تغطيتها بالبلاستيك النايلون ولمدة ساعة ثم يتم فردها مرة اخرى داخل الصينية.

سادسا يتم توزيع السماق والزيت والزعتر عليها ثم دخلوها للفرن في درجة حرارة 180 مئوية) وتترك فى الفرن لمدة عشرون دقيقة.

ملحوظة (يجب أن يكون الفرن دافى من قبل)

يتم إضافة الدجاج وشرائح الفلفل وشرائح البصا وأخيرا الجبن على وجه البيتزا.

ملحوظة ( يتم طهي صدور الدجاج على نضحها قبل وضعها على البيتزا).

ملحوظة ( يتم طهي صدور الدجاج على نضحها قبل وضعها على يجب وضع البيتزا في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة 30 دقيقة، واليكم طريقة عمل المضروبة.

مكونات عمل البيتزا بصوص الرانش

حققت بيتزا الرانش نجاح باهر وتعلق كبير جداً من الأطفال نظرا لطعمها الجذاب حيث تتكون البتنزا من مجموعة من المقادير جاءت كالتالي:

أولا مكونات صلصة الرانش:

مايونيز.

الكريمة الحامضة.

زيت زيتون.

ثوم.

فلفل وملح.

بقدونس.

بصل أخضر.

عصير ليمون.

لبن سائل.

يجب تجهيز أيضا (فص ثوم، ربع معلقة ملح، كوب مايونيز، نصف كوب زبادي، بقدونس مفروم)، ثم بدء التحضير.

أسرار عمل البيتزا في البيت

يعد السر الاول في عمل البيتزا هي ضبط الخلطة أو عجينة البيتزا، لذا عليكم في البداية تحضير بعض المكونات البسيطة لأجل تجهيز البيتزا بشكل وطعم لذيذ للغاية، حيث جاءت أهم هذه المكونات التالي:

الخميرة الفورية.

عدد 2 معلقة سكر.

زيت زيتون او زيت عادي.

عدد 3 اكواب من الدقيق.

ماء دافئ+ ملح.

وفى نهاية المقال اكتب لنا رأيك في طريقة عمل البيتزا بالمكونات ومقادير وطريقة التحضير، وعمل البيتزا بالزعتر وعمل البيتزا بالباربكيو وخطوات التحضير خطوة بخطوة.