معلقة فازلين واحدة تخلصك من الشعر الزائد نهائيا من أول استعمال سترجعي طفلة من جديد إحساس جميل

إزالة الشعر من الروتين الصعب والغير مستحب للعديد من السيدات وذلك لصعوبة إزالته ولأنه يؤدى إلى اسمرار المنطقة المزال منها الشعر وخاصة منطقة العانة وينتج ذلك الاسمرار عن استخدام المواد التقليدية لإزالة الشعر مثل الشفرة والشمع والكريمات فتجعل الجلد داكن والشعر أكثر صلابة وخشونة لذلك يجب العناية باستمرار بهذه المنطقة.

الفازلين لإزالة الشعر

تستخدم هذه الوصفة مواد طبيعية فعالة لا تؤذى البشرة ولا تحتوى على إي مواد كيميائية ضارة.

الفازلين نحتاج ملعقة كبيرة فقط.

خل الطعام مقدار ملعقة كبيرة.

الدقيق مقدار ملعقة صغيرة.

الملح الناعم نصف ملعقة صغيرة.

الماء كمية قليلة.

إزالة الشعر بالفازلين

بخطوات بسيطة باستخدام هذه المكونات يمكن الحصول على كريم فعال لتبيض الجسم: