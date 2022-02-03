نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة فازلين واحدة تخلصك من الشعر الزائد نهائيا من أول استعمال سترجعي طفلة من جديد إحساس جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة معلقة فازلين واحدة تخلصك من الشعر الزائد نهائيا من أول استعمال سترجعي طفلة من جديد إحساس جميل - ثقفني
إزالة الشعر من الروتين الصعب والغير مستحب للعديد من السيدات وذلك لصعوبة إزالته ولأنه يؤدى إلى اسمرار المنطقة المزال منها الشعر وخاصة منطقة العانة وينتج ذلك الاسمرار عن استخدام المواد التقليدية لإزالة الشعر مثل الشفرة والشمع والكريمات فتجعل الجلد داكن والشعر أكثر صلابة وخشونة لذلك يجب العناية باستمرار بهذه المنطقة.
الفازلين لإزالة الشعر
تستخدم هذه الوصفة مواد طبيعية فعالة لا تؤذى البشرة ولا تحتوى على إي مواد كيميائية ضارة.
- الفازلين نحتاج ملعقة كبيرة فقط.
- خل الطعام مقدار ملعقة كبيرة.
- الدقيق مقدار ملعقة صغيرة.
- الملح الناعم نصف ملعقة صغيرة.
- الماء كمية قليلة.
إزالة الشعر بالفازلين
بخطوات بسيطة باستخدام هذه المكونات يمكن الحصول على كريم فعال لتبيض الجسم:
- توضع كمية الملح الناعم مع الخل الأبيض ويذاب جيدا.
- يضاف إليهم الدقيق والفازلين مع استمرار التقليب .
- يضاف إليهم القليل من الماء تدريجيا حتى يصبح الخليط كريمي.
- تغسل العانة أو المنطقة المرادة جيدا بالماء والصابون ثم تجفف بمنشفة جافة ناعمة.
- تفرد العجينة وتفرك على شكل حركات دائرية وتترك بضعة دقائق حتى تجف تماما.
- تزال العجينة مرة واحدة في اتجاه عكس اتجاه نمو الشعر.
- وفي النهاية لا بد أن تغسل منطقة العانة بالماء الفاتر وتجفف بمنشفة قطنية ناعمة.
- حيث يوضع أي كريم مرطب أو يمرر مكعب من الثلج في حركات دائرية لغلق المسام ألتي فتحت أثناء إزالة الشعر.
- كما أنه لا بد أن تطبق هذه الوصفة مرة كل أسبوعين وسوف تظهر النتائج المذهلة من أول استعمال الملح والخل يعملان على عدم نمو الشعر وباقي مكونات الوصفة تعمل على تنعيم الجلد وتركيبه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ