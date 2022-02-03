خطوات عمل أيس كريم الفانيليا في البيت مثل الجاهز بدون ماكينة الأيس كريم

الأيس كريم واحد من أهم المقبلات أو الأشياء بشكل عام في حياتنا، وفي فصل الصيف لا نقدر على الاستغناء عنه أبداً، فهو مخصص لهذه الأجواء الصعبة، وليس ذلك فقط بل هناك من يتناول الأيس كريم في فصل الشتاء حيث يجد له لذة خاصة بهذا الجو المميز، لذلك قررنا أن يكون حديثنا عن كيفية صنع الأيس كريم بنكهة الفانيليا في المنزل، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل.

طريقة عمل الايس كريم بنكهة الفانيليا

عليكِ البدء في تنفيذ الوصفات الهامة في المنزل بدلاً أن نضطر إلى شرائها من الخارج، من أهم الوصفات صنع الايس كريم بنكهة الفانيليا ف، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

كوب من الحليب.

أربعة من صفار البيض.

كوب من الكريمة الثقيلة.

سبعة ملاعق من السكر.

قرن واحد من بذور الفانيلا.

خطوات عمل الأيس كريم بنكهة الفانيليا

تأتي خطوات عمل آيس كريم الفانيليا سهلة أيضًا، ربما بعد تجربته لا داعي لشرائه مرة أخرى، حيث تأتي الخطوات سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت للعمل وهي: