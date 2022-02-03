أطعمة لتقوية الذاكرة والتركيز على الجميع الحرص على تناولها باستمرار

ينسى العديد من الأشخاص كثيرا من الأشياء في يومهم العادي فمن الممكن أن ينسى الشخص شيئا وهو ممسك به يقوم بالبحث عنه أو ينسى شيئا أثناء التحدث عنه وغيره من المواقف التي تتكرر عندما يكون الشخص ذهنه مشغول وتزداد تلك الحالات مع التقدم فى السن ومع كبار السن.

نصائح لعلاج النسيان

من أبرز النصائح المعروفة والتي تساعد في حب مشاكل الذاكرة والنسيان هي النصائح التالية:

ألعاب العقل والذكاء تساعد في تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز عند المداومة عليها بانتظام وتساعد في تقليل النسيان.

للطلاب يجب عليهم التغيير والتنويع في أسلوب ومكان المذاكرة .

للطلاب يجب عليهم التغيير والتنويع في أسلوب ومكان المذاكرة . المذاكرة الدائمة لا تساعد على التركيز فيجب تقسيم المواد على أجزاء وأخذ استراحة خلال المذاكرة لإنعاش العقل.

النوم أحد أهم العناصر التي تساعد على التركيز والتذكر وعدم النسيان لأن الجسم يكون بحاجة للراحة للقيام بوظائفه بكفاءة.

الموسيقى من الأشياء التي تساعد على التركيز لأنها يجعل أجزاء كثيرة من العقل يعمل مما يجعل أصحاب الزهايمر على الرغم من نسيانهم إلى أنهم يتذكرون الموسيقى.

طعام يساعد على التركيز وتقوية الذاكرة