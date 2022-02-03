نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات عمل بلح الشام في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل بلح الشام في المنزل بأسهل الخطوات، ولان الكثير من النساء تبحث عن افضل طريقة لعمل بلح الشام ولان بلح الشام من ألذ الحلوي التي بعشقها الكثير من الأطفال والكبار سوف نوضح من خلال مقالنا افضل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل.
تعرفي علي مكونات عمل بلح الشام في المنزل
يحتاج بلح الشام الي عدة مكونات بسيطة من الممكن ان لا تحتاجين الي شراءها لأنها متوفرة دائما في جميع المنازل، يعد طريقة عمل بلح الشام من الحلوي السهلة التي لا تطلب الي الكثير من المكونات ولا الوقت، يمكن تجهيزها في حالة احضار الضيوف المفاجئ، وسوف نوضح جميع المكونات التي يجب احضراها قبل البدأ في عملها.
- قومي بإحضار كوب من الدقيق.
- رشة من الفانيلا.
- ملح.
- كوب من الماء.
- كوب زيت.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة من النشا.
طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بأسهل الخطوات
طريقة عمل بلح الشام في المنزل، يمكن عمله بأسهل الطرق ولا يتطلب الي الكثير من الوقت والجهد، ولان الكثير من الأطفال تعشق حلوي بلح الشام، لذلك تهتم الكثير من السيدات بمعرفة افضل طريقة لعمل بلح الشام وتحضيره في المنزل، ومن خلال هذه الفقرة سوف نوضح طريقة عمل بلح الشام بأسهل الخطوات.
- في اناء مناسب وقومي بوضع الدقيق مع ملعقة النشا مع بعض.
- قومي بتحضير كوب الماء في اناء اخر وضعيه علي نار متوسطة الحجم مع ملعقة الزيت حتي يتم الغليان.
- بعدما يتم غليان الماء قومي بوضع الدقيق والنشا علي الماء وقلبيهم مع بعضهم لبعض حتي يتماسك وتصبح عجينة متماسكة.
- اتركي العجينة لمدة نص ساعة حتي تبرد تماماً.
- بعد ذلك احضري اثنين من البيض وقومي بوضع رشة الفانيليا عليها حتي يتخفف الرائحة الزفرة من البيض ثم قومي بوضع رشة الملح.
- قومي بتحضير العجينة ثم ضعي عليها واحدة من البيضة وقومي بتقليبها مع بعضهم لبعض جيداً حتي يتمازج العجينة مع البيضة، ثم قومي بوضع البيضة الثانية حتي يمتزجان سويا.
- احضري الزيت وضعية علي نار هادئة جداً.
- قومي بوضع العجينة في قمع، ثم ضعي العجينة في الزيت قطع متتالية علي نار هادئة تماماً حتي يحمر لونها.
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