طريقة عمل بلح الشام في المنزل بأسهل الخطوات، ولان الكثير من النساء تبحث عن افضل طريقة لعمل بلح الشام ولان بلح الشام من ألذ الحلوي التي بعشقها الكثير من الأطفال والكبار سوف نوضح من خلال مقالنا افضل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل.

تعرفي علي مكونات عمل بلح الشام في المنزل

يحتاج بلح الشام الي عدة مكونات بسيطة من الممكن ان لا تحتاجين الي شراءها لأنها متوفرة دائما في جميع المنازل، يعد طريقة عمل بلح الشام من الحلوي السهلة التي لا تطلب الي الكثير من المكونات ولا الوقت، يمكن تجهيزها في حالة احضار الضيوف المفاجئ، وسوف نوضح جميع المكونات التي يجب احضراها قبل البدأ في عملها.

قومي بإحضار كوب من الدقيق.

رشة من الفانيلا.

ملح.

كوب من الماء.

كوب زيت.

ثلاث بيضات.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بأسهل الخطوات

طريقة عمل بلح الشام في المنزل، يمكن عمله بأسهل الطرق ولا يتطلب الي الكثير من الوقت والجهد، ولان الكثير من الأطفال تعشق حلوي بلح الشام، لذلك تهتم الكثير من السيدات بمعرفة افضل طريقة لعمل بلح الشام وتحضيره في المنزل، ومن خلال هذه الفقرة سوف نوضح طريقة عمل بلح الشام بأسهل الخطوات.