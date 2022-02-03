فرد وتنعيم وتطويل الشعر بمكون واحد فقط بذر الكتان وكيفيه استخدامه للشعر الكيرلي

تبحث كل فتاة دائمًا عن وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر بدلًا من عمله بالبروتين أو الكيراتين، فالشعر الناعم والانسيابي هو حلم كل فتاة، إلا أن الوصفات الطبيعية هي الأكثر أمانًا على الشعر، ويوجد العديد من الوصفات التي تساعد على فرد الشعر، كما أنها تساعد على إصلاح الشعر وعلاجه سواء من التساقط أو من هيشان الشعر، أو جفافه، وتعيد بناء الشعر مرة أخرى، فنقدم لكِ سيدتي مكون معجزة لفرد الشعر ومكوناته بسيطة.

فرد الشعر ببذر كتان

يحتوي كلًا من البروتين والكيراتين على مادة الفورلدهايد، هذه المادة قد تسبب في حرق بصيلة الشعر، فتمنح شعرك النعومة لبعض الوقت، لكن مع الوقت سيبدأ شعرك في التساقط، ومع ظهور الشعر الجديد يكون جاف، فلا ننصح بفرد شعرك بأي منهم.

المكونات المطلوبة:

2 كوب من الماء.

1 كوب بذر كتان.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة: