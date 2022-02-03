نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد وتنعيم وتطويل الشعر بمكون واحد فقط بذر الكتان وكيفيه استخدامه للشعر الكيرلي في المقال التالي
تبحث كل فتاة دائمًا عن وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر بدلًا من عمله بالبروتين أو الكيراتين، فالشعر الناعم والانسيابي هو حلم كل فتاة، إلا أن الوصفات الطبيعية هي الأكثر أمانًا على الشعر، ويوجد العديد من الوصفات التي تساعد على فرد الشعر، كما أنها تساعد على إصلاح الشعر وعلاجه سواء من التساقط أو من هيشان الشعر، أو جفافه، وتعيد بناء الشعر مرة أخرى، فنقدم لكِ سيدتي مكون معجزة لفرد الشعر ومكوناته بسيطة.
فرد الشعر ببذر كتان
يحتوي كلًا من البروتين والكيراتين على مادة الفورلدهايد، هذه المادة قد تسبب في حرق بصيلة الشعر، فتمنح شعرك النعومة لبعض الوقت، لكن مع الوقت سيبدأ شعرك في التساقط، ومع ظهور الشعر الجديد يكون جاف، فلا ننصح بفرد شعرك بأي منهم.
المكونات المطلوبة:
- 2 كوب من الماء.
- 1 كوب بذر كتان.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
طريقة تحضير الوصفة:
- في البداية احضري وعاء وضعي به كلًا من الماء وبذور الكتان وارفعيه على النار حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.
- اتركي الخليط ليبرد ثم احضري قطعة قماش أو شاش وضعي بها الخليط وقومي بتصفيته جيدًا.
- كما أنه يجب أن تقومي بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى الخليط المصفى وقلبي جيدًا.
- قومي بتقسيم شعرك وقومي بوضع الخليط على شعرك وعلى فروة الرأس.
- سرحي شعرك بمشط خشب واسع الأسنان، ثم غطيه بغطاء الشعر.
- وفيما بعد اتركيه على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
- كما أنه لا بد أن تتركيه حتى يجف وقومي بتسريحه ووضع الكريم المرطب الخاص بشعرك.
- وتحتاجين أن تكرري استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيًا حتى تحصلين على النتيجة.
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