موزة واحدة ستجعل من حولك يتكلم عن نعومة شعرك و رطوبته ولمعانه سيصبح الشعر ناعم و رطب مفرود كالحرير

لقد أصبحت مشكلة الشعر المجعد والخشن مشكلة إجيال حالية وماضية وأتية فهي من المشكلات التي تلازمنا بشكل دائم لذلك علينا أن نقوم بإيجاد حل لها عن طريق الوصفات الطبيعية فاستطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية لفرد الشعر تصلح للكبار والصغار ونتعرف عليها من خلال هذا المقال.

فرد الشعر بالموز

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر وتكون هذه الوصفة من أفضلهم من حيث أنها مناسبة لجميع الأعمار.

المكونات:

موزه.

٢ ملعقة عسل.

بيضه.

خطوات فرد الشعر بالموز

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بتقشير الموزة وتقطيعها ووضعها فيه ثم نضع عليه العسل.

ثم نضع عليه البيضة نخلط المكونات في الخلاط جيدا.

ثم نحضر قفازات ونرتديها ونضع الخليط في وعاء ونقوم بتقسيم الشعر إلى خصل حوالي ٤ أجزاء أو ٦ نأخذ كل جزء من الشعر ونضع عليه الخليط.

نقوم بتسريحه بالمشط ونقوم بعمل كل خصلة بنفس النظام وبعد ذلك نلف الشعر طاقية ونتركه لمدة ٤ ساعات ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ جيدا والبلسم ويجب أن تكون رائحته فواحه حتى نتخلص من رائحة البيض ويشطف الشعر جيدا ويجفف وبعد ذلك تلاحظين النعومة والأنسيابية.

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