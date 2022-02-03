فوائد ألعشبه السحرية البردقوش للتخسيس وإذابة دهون البطن والأرداف للأبد بدون حرمان ولا رجيم قاصي

المردقوش يطلق عليه الاسمين فهو يعتبر من النباتات العطرية المعمرة و ينتمي إلى فصيلة النعنعيات، ويزرع في مناطق حوض البحر المتوسط ويتميز بطعمه اللاذع ويستخدم عادة كتابل للطعام، ولكن تم اكتشاف العديد من الفوائد لهذه النبتة التي من شأنها أن تحافظ على صحة الجسم وقوته، فقد استخدمه اليونانيون للتوازن النفسي وكرمز للسلام بينهم، ويقدسه أصحاب الديانة الهندوسية اعتقاد منهم على قدرته في طرد الأحزان، كما استخدمه العلماء المسلمين لعلاج الصداع الذي لا يتم الشفاء منه، وأيضا كان يوصف لبعض النساء المتأخرات في الحمل.

فوائد البردقوش للجسم

يعمل البردقوش على تسكين الآلام المختلفة في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على المواد المضادة للالتهابات وخاصة تلك التي تصيب المفاصل و الأسنان.

يعمل على علاج آلام الصداع وألم الشقيقة.

كما ينصح السيدات والفتيات خلال فترة الحيض أن يشربن من البردقوش وذلك لأنه يخفف من حدة التشنجات في الرحم ويعمل على تقوية مناعة الجسم وبالتالي وقاية الجسم من الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

طارد للبلغم من الصدر ويعمل على علاج ألتهاب الشعب الهوائية التنفسية وأمراض الرئة كما أنه يقلل من حدة السعال والكحة.

يساعد أيضا على التخلص من اضطرابات النوم والمساعدة على النوم وعلاج آلام البطن والمغص.

يحافظ على التوازن النفسي حيث أنه يقلل من التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب.

يعمل على تقليل كمية الكولسترول في الدم حيث يؤدي ذلك إلى المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية و يقلل من الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

البردقوش للتخسيس

يساعد البردقوش على إنقاص الوزن الزائد في الجسم وذلك بسبب العناصر الغذائية الموجودة فيه مثل مادة الفلافونويد حيث أنه يقوم بالتالي: