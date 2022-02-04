ب 5 جنية حتعملي 2 برطمان نوتيلا زي الأصلية بطعم لذيذ صحية ومغذية مش حتشتريها من برة تاني

النوتيلا هي عشق الجميع في الصباح يتم فردها على قطعة من التوست لمد الجسم بالعناصر اللازمة والبعض يقوم بتناولها بالملعقة، ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح برطمان النوتيلا غالية الثمن خاصة إذا كنت بحاجة إليه بشكل أسبوعي وفي الآونة الأخيرة دخلت أيضا ضمن مكونات الحلويات واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها بطعم مثل الجاهزة وبتكلفة بسيطة.

طريقة عمل النوتيلا

المكونات:

2 ظرف كريم كراميل.

2 ملعقة من النسكافيه.

2 ملعقة من الفانيليا.

كوب سكر مطحون.

10 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

4 ملاعق كاكاو بودرة.

2 ملعقة زيت.

2 علبة من القشطة.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي نضع الكريم كراميل مع النسكافيه والسكر المطحون والحليب البودرة ثم نضيف الكاكاو مع الفانيليا. والزيت والقشطة ونخفق المكونات جيدا لمدة 5 دقائق للحصول على قوام شوكولاتة كريمي متجانس وسهل الفرد.

طريقة عمل النوتيلا بالشوكولاتة الخام

المكونات:

340 جرام شوكولاتة خام.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب بندق خام.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة زيت.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بتحميص البندق من خلال وضعه على صينية وندخله تحت الشواية لمدة 7 دقائق حتى يصبح لونه بني. ثم يوضع البندق في منشفة جافة ونفركها جيدا للتخلص من القشرة بعد ذلك نذوب الشوكولاتة في الميكروويف أو على حمام ماء ساخن. عندما يبرد البندق يوضع في الكبة ونطحنه حتى يصبح مثل المعجون ثم يضاف السكر والكاكاو والفانيليا ورشة الملح. مع الزيت ونخفق للحصول على خليط ناعم وتضاف الشوكولاتة في النهاية ثم نضرب المكونات عدة دقائق وتوضع في برطمان زجاجي معقم ونظيف لحين الاستخدام.

طريقة عمل النوتيلا بالكاكاو بدون بندق

المكونات:

نسكافيه بطعم البندق.

نصف كوب حليب بودرة.

كوب سكر بودرة.

كوب زيت.

6 ملاعق كبيرة نسكويك.

طريقة التحضير:

يمكن استخدام النسكويك بدلا من الكاكاو لاعطاء طعم مميز وأحلى من الجاهزة في الخلاط نضع السكر مع الحليب البودرة. وأيضا النسكافيه والنسكويك ونخفق المكونات ثم يضاف الزيت تدريجيا ونستمر في الخفق لحين الحصول على قوام كريمي. توضع النوتيلا في برطمان نظيف ومعقم ثم نقوم بفردها داخل العيش الفينو أو التوست وتقدم للأطفال وبالهنا والشفا.

فوائد النوتيلا للصحة