طريقة عمل السابليه الناعم بمقادير مضبوطة وطعم شهي بيدوب في الفم مش حتقدري تقاومي طعمه

السابليه من أشهر أنواع الحلويات التي يتم عملها في الأعياد ويتميز بطعمه الشهي ويكون محشو من الداخل بالشوكولاتة أو المربي مع قطع من المكسرات المحمصة، ويعود أصوله إلي فرنسا ويمكن تناوله مع كوب من البيبسي للخروج من الاكتئاب والشعور بالفرح واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعمل السابليه وبمكونات مضمونة فتابعونا.

طريقة عمل السابليه

المكونات:

2 كوب دقيق.

كوب إلا ربع زبدة أو سمنة.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شوكولاتة فورماسيل.

مربي.

شوكولاتة مذابة .

مسكرات مجروشة.

طريقة التحضير:

نمزج السكر مع الزبدة أو السمنة جيدا لحين الحصول على قوام كثيف ثم يضاف البيض مع الفانيليا ونستمر في الخفق. نضع الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر تدريجيا ونخلط جيدا حتى تصبح العجينة طرية ثم نقسمها إلى نصفين ونضيف الكاكاو على جزء منهم. ونعجن جيدا ثم نشكل دوائر متساوية في الحجم ونضعها في صينية الخبز وندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 150. وعندما ينضج نتركه لكي يبرد ثم نأخذ قطعة ونفرد الشوكولاتة المذابة أو المربي ونضع فوقها قطعة أخري ونغمسها في الشوكولاتة. ثم نزينها بالمكسرات المجروشة أو الفورماسيل على حسب الرغبة ويوضع في طبق التقديم ويقدم مع الشاي أو البيبسي.

طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

140 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب كاكاو بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نوتيلا.

طريقة التحضير: