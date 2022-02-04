وداعاً للسواد.. أقوي خلطة لتبيض الركب والاكواع بمسحة واحدة من هذا المكون تخلصي من سواد 20 عام

‏تظهر بعض البقع الداكنة ‏في منطقة الركب والأكواع ‏ومن الصعب التخلص من هذه البقع ولكنها تحدث نتيجة تراكم الجلد الميت على هذه المناطق والجلد الميت يكون من الصعب التخلص منه إذا تراكمت العديد من التطبيقات في هذه الأماكن لذلك لابد من إجراء بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الجلد الميت الموجود في هذه الأماكن باستخدام طريقة التقشير ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن خلطة تساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الأكوع والركب ‏وسنتحدث أيضا عن بعض ‏المكونات التي تساعد على ذلك حتى نتخلص من البقع الداكنة الموجودة في هذه المناطق نهائيا.

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مكونات ‏أحتاج إليها التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الركب والأكواع بسرعة

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هناك العديد من المكونات التي يمكن استخدامها للتخلص من الجلد الميت الموجودة في المناطق التي يوجد بها بقع داكنة في الجسم وفيما يلي سنتحدث عن مكونات خليط تساعد على التخلص من هذا الجلد الميت ‏هذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من السكر المكعبات ولا يمكن استخدام السكر المطحون في هذا الخليط لأننا نحتاج السكر في التقشير.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ليمونة كاملة.

ماء ورد.

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طريقة إعداد خليط لتبيض الركب والأكواع بسرعة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات الذي نحتاج الى حتى نستطيع التخلص من البقع الداكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجسم خصوصا في منطقة الركب والأكواع وهذه الطريقة هي:

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