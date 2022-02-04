نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون عجن ولا مجهود مني بيتزا سائلة فالمقلاة حضريها فأخر لحظة بدون اختمار ولا فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل ميني بيتزا بعجين سهل وسريع بخطوات بسيطة وجاهزة في عشر دقائق فقط، البيتزا من الأطعمة المفضلة للكبار والصغار على حد سواء فهي مناسبة للإفطار أو العشاء أو حتى وجبة رئيسية، تعرف على المزيد حول كيفية صنع البيتزا بدون الفرن، واليوم في هذا المقال سوف نقدم لك طريقة عمل الميني بيتزا خطوة بخطوة.

تعد طريقة صنع البيتزا السائلة أو وعاء البيتزا أو البيتزا المسطحة من أفضل الطرق لصنع البيتزا إنها طريقة سهلة وسريعة للتحضير كما أن مذاقها رائعًا ويمكن إجراؤها في أي وقت دون أن نستعير الكثير من خطواتنا من عجينة البيتزا التقليدية وفي هذا المنشور نقدم لك طريقة سريعة ولذيذة لعمل وعاء بيتزا.

طريقة عمل ميني بيتزا المقلاة

مقادير ميني بيتزا المقلاة تتكون من: كوب وربع من الدقيق، كوب زبادي 170 جرام، ملعقة صغيرة زيت، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا، ربع ملعقة صغيرة ملح.

مقادير حشو البيتزا المقلاة تتكون من: ملعقتين صلصة بيتزا، زيتون اسود، فلفل أخضر شرائح، هالوبينو، جبن موتزاريلا.

تحضير ميني بيتزا المقلاة

تخلط جميع المكونات معًا وتترك لمدة 10 دقائق.

لاحظ أن قوام العجين طري وسلس وليس قاسيًا لكنه غير لزج.

نأخذ مقلاة مقاس 30 سم ونقسم العجينة إلى قسمين لعمل 2 بيتزا.

افردي كل قسم في شكل دائري رفيع.

ثم دهنوا المقلاة واتركي العجين يرتاح على أقل حرارة لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

اقلب العجينة على الجانب الآخر ثم ضع حشوة البيتزا واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل البيتزا السائلة

مقادير البيتزا السائلة تتكون من:

كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبار من الزبادي.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الصلصة:

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

لعمل الحشوة

خضار حسب الموجود ” فلفل، حلقات بصل، زيتون شرائح، طماطم، مشروم”.

جبن شيدر.

جبن موتزاريلا.

طريقة تحضير البيتزا السائلة

نحضر صلصة البيتزا ونخلط صلصة الطماطم مع الزيت والزعتر ونتركها جانبا.

في مقلاة على النار ضعي جميع الخضار الخاصة بحشوة البيتزا في ملعقة كبيرة من الزيت واقليها على النار حتى تذبل ثم اتركيها جانبًا.

اخلطي عجينة البيتزا بالخلاط اليدوي اخلطي الزبادي والزيت والبيض والملح حتى يتكون خليط متجانس دون أي تكتلات.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخفق بالخلاط اليدوي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

في مقلاة غير لاصقة ضعي القليل من الزيت ثم اسكبي مزيج عجينة البيتزا السائلة ووزعيه بالصلصة ثم الحشوة وحلقات الزيتون وأخيراً طبقة الجبن.

غطي المقلاة بغطاء محكم للغاية واتركيها تطهى على نار خفيفة حتى تنضج بالكامل حوالي 20 إلى 25 دقيقة ثم ضعيها على طبق وقدميها ساخنة.

طريقة عمل البيتزا في الفرن

كوب ماء دافىء.

3 أكواب دقيق أبيض.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير تتكون من: