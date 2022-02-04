طريقة عمل بسكويت نواعم بمكونات مضبوطة وطعم شهي أحلى من الجاهز بيدوب

بسكويت نواعم من أشهر أنواع البسكويت التي يتم تناوله مع كوب من الشاي بين الوجبات وفي الصباح وهو يتميز بطعمه الشهي وبيدوب في الفم، والكثير منا كان يقوم بشرائه بشكل يومي ولكن الآن يمكنك في البيت بكل سهولة وبمكونات مضمونة وطعم أحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على المقادير.

طريقة عمل بسكويت نواعم

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

طريقة التحضير:

بولة متوسطة ونخفق بداخلها الزبدة مع السكر ثم تضاف النشادر ونستمر في الخفق للحصول على قوام متجانس. يضاف الدقيق مع الحليب البودرة بشكل مستمر مع الاستمرار في ضرب المكونات لحين الحصول على عجينة ناعمة. نشوم بتشكيل البسكويت على هيئة كرات متساوية ثم يغمس في السكر ويوضع في فرن ساخن لمدة 10 دقائق حتى ينضج. والآن أصبح لديك كمية مناسبة من بسكويت الناعم وبطعم روعة قدميه لأطفالك مع كوب شاي بالحليب وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل بسكويت نواعم في البيت

المكونات:

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نخفق السكر مع الحليب بالمضرب الكهربائي حتى يذوب تماما ثم يضاف الدقيق مع الزيت بالتبادل حتى تختلط العجينة وتصبح طرية. بعد ذلك نضيف الفانيليا مع البيكنج بودر ونعجن مرة أخري نترك العجينة في كيس بلاستيكي لمدة 30 دقيقة لكي يرتاح. تشكل العجينة على هيئة كرات أو على حسب الرغبة ويرص في صينية مغلفة بورق زبدة وندخله إلى فرن ساخن حتى يأخذ اللون المطلوب. عندما يخرج من الفرن يوضع جانبا لكي يهدأ قليلا ثم يقدم وهو دافئ أو بارد مع أي مشروب سواء بارد أو دافئ.

بسكويت نواعم بالزبدة

المكونات:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

2 ملعقة ونصف نشا.

4 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نقلب الدقيق مع النشا حتى تتجانس وفي بولة أخري نخفق السكر مع الزبدة والفانيليا لكي يصبح الخليط هش ثم نضع مزيج الدقيق. بعد ذلك نقلب بمعلقة خشب للحصول على عجينة ناعمة ثم توضع في كيس حلواني ويشكل على هيئة حلزون وندخله إلى فرن ساخن لمدة 10 دقائق وبالهنا والشفا.

فوائد بسكويت نواعم للصحة