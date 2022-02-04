بأبسط المقادير طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة بمكونات متوفرة في كل منزل وبطعم جنان

يعتبر الدونات من الحلويات التي تتميز بطعمها الشهي حيث يحتوي على عناصر غذائية كثيرة هامة للصحة لاحتوائه على الحليب والشوكولاتة والدقيق والزبدة، ويمكنك عمل الدونات بكل سهولة في البيت وبمكونات موجودة في البيت وبطعم أحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على المكونات الصحيحة وطريقة التسوية سواء كان في الفرن أو على البوتاجاز.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة

المكونات:

3 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 بيضة.

2 ملعقة سكر.

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

2 كوب حليب ساخن.

رشة ملح.

زيت للقلي.

شوكولاتة مذابة.

سكر بودرة.

طريقة التحضير:

ننخل الدقيق عدة مرات ثم نضيف الخميرة مع السكر والملح ونقلب ثم نضع البيض والزبدة ونفرك الخليط باليد للتأكد من تجانس المكونات. يوضع الحليب بشكل تدريجي ونعجن حتى تختلط المكونات وتصبح العجينة متماسكة نغطيها ونضعها جانبا لمدة ساعة. نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ويجب أن تكون بسمك 2 سم ثم تقطع على هيئة دوائر ونتركها ترتاح مرة أخري. نسخن الزيت في وعاء عميق ثم نقلي الدونات على الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي ثم يرفع على مناديل مطبخ بعد ذلك يزين بالشوكولاتة السائلة. أو السكر البودرة على حسب الرغبة ثم يقدم مع شاي أو أي نوع عصير مفضل لديك وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة بالفرن

المكونات:

كوب دقيق.

ثلاثة أرباع سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب حليب.

50 جرام زبدة.

بيضة.

مكونات التزيين:

100 جرام شوكولاتة قطع.

نصف كوب كريمة خفق.

حبيبات شوكولاتة ملونة.

طريقة التحضير: