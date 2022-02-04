بسبوسة مرملة على أصولها أعملي البسبوسة بالقشطة بطريقة ناجحة ومرملة وبطعم وقوام ألذ من الحلواني

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبير والصغير والتي تعتبر من أسهل واحلى الحلويات في طريقه اعدادها ومكوناتها متاحه في كل منزل. ومع تطور العصور فقد تغيرت بعض الطرق في اعدادها فقد ابتكرت ربه المنزل طرق جديده لها ولكن تبقى مكوناتها اساسيه في كل وصفه مع اضافه التعديلات عليها، فكلمه بسبوسة تأتي من البس أي بس الخليط بالسمن وليس عجنه فهناك العديد من الوصفات التي امتازت بها ربه المنزل كإضافة القشطة او المكسرات او جوز الهند فكل من هذه المكونات يعطيها نكهة مميزه. فيسهل على ربه المنزل اعدادها بكل سهوله ونظافه أيضا في المنزل.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

علبه قشطه.

كوب ونصف دقيق سميد.

نصف كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت نباتي.

٣ ملعقة كبيره جوز الهند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

لوز مقطع نصفين حسب الرغبه.

مقادير السيرب:

كوب ونصف ماء.

كوب وربع سكر.

٢ ملعقة ماء زهر.

طريقة التحضير

اولا: تحضير السيرب.

في إناء نضع فيه كوب وربع من السكر وكوب ونصف من الماء وملعقتين من ماء الزهر.

يتم رفعهم على النار حتى يذوب السكر ثم يتم تهدئة النار لمده خمس دقائق ثم يرفع القدر من على النار.

ثانياً: تحضير البسبوسة