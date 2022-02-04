ملعقة لن تخطر على بالك لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير نهائياً لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ

نلاحظ أن مشكلة اصفرار الأسنان هي من أهم المشكلات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، ويحدث مشكلة اصفرار الأسنان نتيجة لبعض الأسباب ومن أهمها عدم تنظيف الأسنان بشكل يومي او التدخين او تناول الكافيين بكميات كبيرة منها الشاي والقهوة فيؤثر على الأسنان وتكوين طبقة جيرية عليها، يبحثون عن العديد من الوسائل التي من خلالها التخلص من ذلك الإصفرار بدلا من اللجوء لحلول طبية مكلفة وباهظة جدا.

البيكنج صودا لتبييض الأسنان

المقادير

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الماء.

استخدام فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير

نضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الماء في بولة صغيرة و ندمجهم مع بعض حتى يشكلون معجون الأسنان.

ناتي الفرشاة الأسنان ويتم غمسها في معجون البيكربونات الصوديوم ونبدا نفرك بها الأسنان من الداخل والخارج لمدة دقيقة واحدة حتي تعمل علي اغطية الأسنان بشكل كامل.

نغسل الأسنان جيدا باستخدام الماء حتى نتخلص من وجود البيكربونات الصوديوم عليها.

نحرص على اتباع تلك الوصفة على الأقل مرتين كل أسبوع للحصول على أسنان بيضاء.

بيكربونات الصوديوم ومعجون الأسنان

المقادير

ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

مقدار مناسب من معجون الأسنان.

إحضار فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير

نخلط ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم ونضيف عليه مقدار مناسب من معجون الأسنان في إناء صغير ونقلبهم مع بعض.

نغمس فرشاة الأسنان في خلطة البيكربونات الصوديوم وتنظيف بها الأسنان بشكل كامل حتي تصل الي جميع أركان الأسنان.

نجد أن هذا الخلطة من أكثر الوصفات الطبيعية المفيدة للأسنان حيث تعمل على تقوية الأسنان وتبيضها.

نغسل الأسنان جيدا باستخدام الماء حتى لا تكون هناك بقايا المعجون عليها.

بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

المقادير

ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

إستخدام فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير