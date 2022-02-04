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عمر شويل - جدة رجعي شبابك وجمالك وأصبغي شعرك بملعقة حنة في المنزل وأخفي الشيب بدون ضرر للون شعر جذاب - ثقفني
تعتبر الحناء هي من أهم النباتات التي يكون لها تأثير في تغيير لون الشعر وصيغة، فيلجأ الكثير من الأشخاص الي تغيير لون الشعر لأسباب عديدة ومن أهمها تجديد الشكل ومظهر الشعر، والحناء هي من أكثر الأشياء التي تكون آمنة على الشعر فلا تؤثر بالسلب بل تعمل علي تغذية الشعر بشكل كامل كما تعمل علي تقوية بصيلات الشعر.
مكونات صبغ الشعر بالحناء
- مقدار مناسب من الماء الدافئ.
- كيس من الحناء المطحونة او تحديد كمية الحناء على حسب طول الشعر.
- استخدام قفازات بلاستيكية.
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين الخام الطبي.
- إحضار ورق جرائد قديمة.
- عدد معين من مشابك الشعر.
- قطعة من القماش النظيفة.
طريقة التحضير
- تقوم بتحضير بولة صغيرة ونضع بها مقدار مناسب من الماء الدافئ الذي يناسب فروة الرأس مع مراعاة ألا تكون ساخنة ثم نضيف عليها كيس الحناء المطحون او كمية الحناء المناسبة لطول الشعر وكثافته.
- نبدأ في تقليب الحناء بشكل مستمر حتي لا توجد بها أي تكتلات وتكون الحناء ذات قوام متماسك حتي فلا يجب أن تكون سائلة.
- نقوم بارتداء قفازات بلاستيكية اليدين قبل ملامسة خليط الحناء حتي لا تتلوث الايدين ونقوم بدهن الأذنين وحول الشعر ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي حتى لا تلطخ الحناء عند صبغة الشعر.
- نضع مجموعة من الجرائد القديمة على الأرض كنوع من الاحتياط حتى لا يتم تلوث الأرض.
- نقوم الشعر الى اقسام صغيرة باستخدام المشط و نضع مشابك عديدة في الشعر.
- نضع الحناء علي الشعر ابتداء من خصل الشعر السفلى إلى أعلى بحيث نعمل على تغطية الشعر بشكل كامل بخليط الحناء.
- بعد الانتهاء من وضع خليط الحناء على الشعر نضع قطعة من القماش النظيفة على الشعر ونتركها من وقت ساعة قد يصل إلى ست ساعات حتي نتأكد من أن الشعر اخذ اللون المراد لصباغة.
- نغسل الشعر من خليط الحناء باستخدام الماء الفاتر ويعاد غسل الشعر عدة مرات حتى يتأكد بشكل نهائي من أولى الحناء من الشعر تماما.
- كما أيضا يمكننا استخدام أي نوع شامبو ملائم لنوع الشعر عدة مرات.
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