نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال الهشة بمقادير اقتصادية بطعم لا يقاوم ألذ كيكة ممكن تاكليها في المقال التالي
الكيكة من أهم الحلويات الأكثر شهرة، والأكثر حبًا عند الناس، فهي ليست مجرد اكله حلوه يتم تناولها، ولكنها من أهم ما يقدم في المناسبات الخاصة، أو لاستقبال الضيوف وهي تتنوع وتختلف بشكل كبير، لذلك يمكنكم التنوع في تقديمها كل فترة بطريقة مختلفة، وبطعم مختلف، واليوم سوف نتعرف على خطوات تحضير كيكة البرتقال المميزة بكل سهولة من خلال متابعة هذا المقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة في المنزل
كيكة البرتقال من أكثر الأنواع التي تحتوي على قيمة غذائية للجسم، ولها طعم مميز تمامًا عن باقي الأنواع باختلاف أيضًا لونها الشهي، ورائحتها الرابعه بالفعل يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وخطوات تحضيرها كالتالي:
المكونات
- كوبين من الدقيق.
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث ملاعق من السمن او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقتين كبار من بشر قشر البرتقال.
- كوب الا ربع من عصير البرتقال الفريش.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة قبل البدء في تحضير الكيكه.
- احضري الخلاط الكهربائي لسرعة التحضير بشكل أفضل.
- أضيفي بداخله البيض، مع إضافة السكر أيضًا والسمن.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة الخلاط حتى تتجانس المكونات.
- واستمري في الخلط لمدة دقيقتين، وذلك لحتى يذوب السكر ويرتفع المكونات.
- أضيفي الفانيليا، واعيدي الخلط.
- ثم بعد ذلك أضيفي عصير البرتقال الفريش مع بشر قشر البرتقال.
- اخلطي المكونات سريعًا، وذلك حتى تتجانس وتحصلي على خليط.
- احضري الدقيق، أضيفي إليه البيكنج باودر.
- ثم اضيفي اليه الخليط الموجود في الخلاط.
- استخدمي الآن المضرب اليدوي.
- اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا لحتى تتكون العجينة الخاص بالكيكة باللون البرتقالي المميز.
- احضري قالب بالشكل المرغوب فيه وحجمه مناسب للكمية.
- ادهني القالب بالزيت ورشة الدقيق.
- أضيفي بداخل القالب خليط الكيكة بشكل كامل.
- ضعي الآن القالب داخل الفرن على درجة الحرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيه في الرف الاوسط، وذلك حتى يتم نضجها بشكل كامل، ويمكنك اختبار النضج باستخدام خلة.
- بعد الانتهاء اغلقي الفرن واتركيها بداخله حتى تبرد، ثم اخرجيها، ويتم قلبها وتقطيعها وتقديمها بألف هنا وشفا.
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