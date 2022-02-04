نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى خلطة لتطويل الشعر وزيادة كثافته بمعدل خيالي كل أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خلطة لتطويل الشعر وزيادة كثافته بمعدل خيالي كل أسبوع، اليوم سوف نستخدم مكونات بسيطة لن تخطر على بالك مدى فائدتها العظيمة في زيادة طول الشعر بشكل أسرع، فهي تقوم بمعالجة خلايا الشعر الضعيفة من الجذور وتنشطها وتحفزها للنمو القوى السريع، كما أن تلك الخلطة ليس لها أضرار علىالمدى القصير أو البعيد. ولتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى البطاطس فهي توقف تساقط الشعر بشكل دائم وتعمل على نمو الشعر بسرعة وأيضاً تحارب الصلع، كما نحتاج إلى البصل فهو يحفز نمو الشعر في المناطق الصلعاء والفراغات، بالإضافة إلى الزنجبيل فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر الكثيف والطويل.

أقوى خلطة طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات المضبوطة لصنع تلك الخلطة هي:

حبة بطاطس واحدة. حبة بصل حمراء. قطعة من الزنجبيل الطازج. نصف كوب كبير من زيت الزيتون البكر. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند + 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

لصنع خلطة تطويل الشعر سوف نقوم بدايةً بأخذ حبة البطاطس وتقشيرها ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة، ومن جانب آخر نأخذ حبة البصل ونزيل القشرة الخارجية ثم نقطعها إلى قطع صغيرة، ثم نأخذ قطعة الزنجبيل ونقشرها ونقطعها كذلك إلى قطع صغيرة والآن لدينا جميع المكونات مقطعة إلى شرائح صغيرة، نضعها في وعاء بعد ذلك ونضيف إليها زيت الزيتون ثم نضع كل المكونات في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي ليتم طحنها بشكل جيد.

إطالة الشعر طبيعياً وزيادة كثافته

نضع الخليط الناتج في قدر القلي ونضيف إليه زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم نخلط قليلاً وبعدها نضع الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع تحريك الخليط من حينٍ لآخر، وبعد أن يتبخر الماء من الخليط نغلق الموقد حيث يبقى الزيت فقط في الخليط بدون ماء، بعد ذلك نرشح الخليط بإستخدام قطعة قماش خفيفة لنحصل على خلاصة الزيوت مع البصل والبطاطس والزنجبيل، فهذا الزيت فعال جداً في التقليل من تساقط الشعر الشديد ومعالجة الصلع ونمو الشعر من جديد.

احتفظ بهذا الزيت في جرة زجاجية وخزنه في الثلاجة فمدة صلاحيته شهر واحد، وقبل إستخدام هذا الزيت قم بتدفئته في حمام مائي ساخن ثم طبقه على فروة الرأس والشعر بالكامل، وبعد ذلك قم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين ثم لفي شعرك ببلاستيك غذائي أو قبعة استحمام، واتركي الزيت على شعرك لمدة ساعتين وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو والماء، كرري تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.