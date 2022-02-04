بكوب دقيق .. طريقة عمل الباتون ساليه بالكمون بطريقة المخابز

باتون ساليه، المخبوزات من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الجميع، فلها رائحة وطعام مميز، كما أن تناولها بجانب بعض المشروبات يعطى مذاق مميز ورائع، ومن أشهر أنواع المخبوزات التي لا يختلف عليها أحد هي الباتون ساليه، فلها مذاق شهي ورائحة مميزة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لإعداد الباتون ساليه في المنزل بدل من شرائه من المحلات.

طريقة عمل الباتون ساليه

المكونات

3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة كمون مطحون

كوب إلا ربع سمنة

بيضتين

صفار بيضة

نصف كوب ماء دافئ أو حليب

سمسم- حبة البركة- ملح خشن- كمون

طريقة إعداد الباتون ساليه