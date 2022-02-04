بقطع الفراخ أعملي ألذ شاورما الفراخ على الفحم بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم

عندما يحتاج الأشخاص للتنزه فإن أول ما يبحثون عنه هو وجبة الغداء حيث أنها الوجبة الأساسية خلال اليوم، وأول شئ يخطر ببالهم هو وجبة الشاورما اللذيذة، وتعتبر شاورما الفراخ هي أفضل أنواع الشاورما التي يفضلها الكثيرين، ولكن هل تضمني نظافة الشاورما من المحلات، فإذا كنتي تبحثي عن وجبات صحية فقومي بعمل شاورما الفراخ بنفسك بسهولة وسرعة، وإليك طريقة عملها من خلال المقال.

طريقة عمل الشاورما الفراخ ع الفحم

يمكنك عمل شاورما الفراخ بعدة طرق مختلفة، ولكن لكي تتذوقي أفضل طعم للشاورما عليكي أن تقومي بإعدادها على الفحم لتطعتي مذاق لا يقاوم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

نصف كيلو من البانيه.

أربعة فصوص من الثوم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ستة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حبة من الطماطم المبشورة.

حبة من الفلفل الألوان.

الطريقة: