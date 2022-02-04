وصفة فعالة جداً للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين نهائياً في 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي وصفة فعالة جداً في التخلص نهائياً من الهالات السوداء حول العينين في 3 أيام فقط، جميعنا على جراية بسبب وجود الهالات السوداء تحت العين حيث أن الإجهاد والأرق هما أكثر أسباب ظهورها، ولكن يمكنك الأن التخلص منها بأسهل طريقة ممكنه وذلك عن طريق إستخدام وصفات اليوم، نحتاج إلى البطاطس فهي تحتوي على إنزيم الكاتاليز والذي بدوره يقلل من الهالات السوداء تحت العينين، كما نحتاج إلى الخيار فهو أفضل علاج للهالات السوداء وأيضاً يخفف من انتفاخ العيون، بالإضافة إلى جل الألوفيرا فهو يزيل الهالات السوداء حول العينين.

وصفة فعالة للتخلص من الهالات السوداء نهائياً

مكونات الوصفة الأولى :

حبة بطاطس صغيرة الحجم.

نصف حبة خيار.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ حبة البطاطس بدون تقشيرها وابشرها بإستخدام مبشرة ناعمة ثم ضعيها جانباً في وعاء، وبعد ذلك خذ مقدار الخيار وابشريه أيضاً بالمبشرة ثم خذ مقدار ملعقة كبيرة من مبشور الخيار وضعه في وعاء مناسب، مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من مبشور البطاطس و أضف كلا من جل الألوفيرا والعسل الطبيعي، ثم امزج المكونات جيداً وبعد ذلك ضعي هذا الخليط تحت العينين حيث يتم توزيع الخليط على الدوائر السوداء حول العينين، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء.

ويمكنك تحضير الوصفة بطريقة أخرى عن طريق أخذ الكمية المتبقية من مبشور البطاطس ومبشور الخيار ثم قم بتصفيتها بإستخدام مصفاة، لاستخراج عصير الخيار والبطاطس وبعد ذلك أضف إليه مقدار ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي ثم اخلط جيداً، وبعد ذلك خذ قطعتين من القطن واغمس القطن في المزيج ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين، وبعد ذلك ضعي القطن على الهالات السوداء تحت العينين وتطبق هذه الوصفة كل يوم، وستحصلين على نتائج ممتازة من الأسبوع الأول من الإستخدام.

وصفة القضاء على التجاعيد حول العينين

مكونات الوصفة الثانية :

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

القليل من عصير البطاطس والخيار المحضر في الوصفة الأولى.

بضع قطرات من فيتامين ه.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع زيت جوز الهند في وعاء مع إضافة جل الألوفيرا وعصير البطاطس والخيار وأيضاً أضف قطرات فيتامين ه، ثم امزج المكونات بشكل جيد حتى تتداخل مع بعضها وبعد ذلك احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية، ويمكنك تخزين هذه الوصفة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين، ضعي هذا الخليط تحت العينين ثم وزعي الخليط على الدوائر السوداء حول العينين، وبعد ذلك اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسل بشرتك بالماء ويمكنك تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي وستحصلين على النتيجة المرجوة خلال 3 أيام.