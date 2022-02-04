بطريقة الفلاحين الأصلية أعملي المش الفلاحي في البيت بطريقة ناجحة ومظبوطة وبطعم لذيذ

يعد المش من الأكلات التي عرفت من قديم الأزل في الريف وصعيد مصر فهي واحدة من الأكلات التي تتميز بالطعم اللذيذ كلما مر عليها الوقت، ويشبه البعض الجبن الموجود في المش كأنه كنز تم العثور عليه في مقبرة وتعددت أنواع المش، وفي هذا المقال سنقوم بعرض أكثر من طريقة لعمل المش الفلاحي في البيت بمكونات بسيطة وطعم لذيذ ورائحة نفاذة.

طريقة لعمل المش الفلاحي في البيت

المش من الأكلات المصرية التي يرجع أصولها إلى العصر الفرعوني، ويقوم الفلاحين بعمله حيث يقدم مع الفطير المشلتت والعسل النحل، لذا سوف نجعلك تقومين بعمله بأسهل الطرق.

طريقة عمل المش الفلاحي

يمكنك عمل المش الفلاحي اللذيذ في منزلك بطريقة ممتازة وطعم لذيذ، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من الجبنة القريش.

نصف كوب لبن حليب مغلي.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة المطحونة.

نصف كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود

ملعقتين كبيرتين من المش.

ملعقة من الزيت.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

قشر برتقال.

برطمان بلاستيك.

الطريقة:

في طبق ضعي الجبنة، وقومي بتغليفها بالملح من كل الجوانب.

إتركيها أربع ساعات لكي تتخلص من كل السوائل الموجودة فيها.

في البرطمان ضعي اللبن والفلفل الحار والشطة وقشر البرتقال وباقي كمية الملح، وقلبي جيداً.

ضعي قطع الجبنة داخل الخليط.

ضعي الطحينة على وجه الخليط.

إغلقي البرطمان جيداً.

ضعي البرطمان في مكان دافئ لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وإستمتعي بالذ مش فلاحي.

المش الفلاحي بالحلبة

يمكنك عمل المش الفلاحي بإضافة الحلبة حتى لاتجدي بها الدود، والطريقة كالتالي:

المكونات:

قطعة من الجبن القريش.

كوب من المورتة.

ربع كوب من حبوب الحلبة.

ربع كوب ملح.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الشطة الحارة المطحونة.

ربع كوب من الكركم.

الطريقة: