بتتبيلة وخلطة سرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

محشي الكرنب من أهم أنواع الأكلات المصرية التي تشتهر بها مصر بشكل كبير، فهو له شكل مميز، وطعم رائع، ويعتبر من أهم الأكلات التي لابد من تواجدها على موائد المناسبات والعزومات للأقارب والأصدقاء، كما أن محشي الكرنب يختلف عن غيره من الأنواع الأخرى في القيمة الغذائية التي تتواجد في الكرنب بشكل كبير، ويتم تحضير محشي الكرنب بعمل افضل الحشوات اللذيذة التي تعطي له المذاق المميز، وطريقة تحضيره بشكل كامل هي ما سوف نتعرف عليها خلال المقال.

طريقة تجهيز محشي الكرنب بخطوات بسيطة

قد يظن البعض أن محشي الكرنب يحتاج إلى وقت وجهد كبير، فهو من الممكن أن يحتاج لبعض الوقت حتى يتم لف الأوراق بالشكل المطلوب، ولكن طريقة تجهيزه من اسهل الطرق ولا يحتاج إلى تكاليف كثيرة، وتحصلي في النهاية على اجمل الاكلات المميزة، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كرنبة واحدة متوسطة الحجم.

كيلو من الأرز الأبيض.

كيلو من الطماطم المعصورة.

عدد ثلاث بصلات مبشورة.

ربطة لكلًا من البقدونس والكزبرة والشبت متوسطة الحجم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكزبرة الجافة صغيرة.

رشة شطة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من الزعتر.

طريقة التحضير