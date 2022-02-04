نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة سرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان في المقال التالي
محشي الكرنب من أهم أنواع الأكلات المصرية التي تشتهر بها مصر بشكل كبير، فهو له شكل مميز، وطعم رائع، ويعتبر من أهم الأكلات التي لابد من تواجدها على موائد المناسبات والعزومات للأقارب والأصدقاء، كما أن محشي الكرنب يختلف عن غيره من الأنواع الأخرى في القيمة الغذائية التي تتواجد في الكرنب بشكل كبير، ويتم تحضير محشي الكرنب بعمل افضل الحشوات اللذيذة التي تعطي له المذاق المميز، وطريقة تحضيره بشكل كامل هي ما سوف نتعرف عليها خلال المقال.
طريقة تجهيز محشي الكرنب بخطوات بسيطة
قد يظن البعض أن محشي الكرنب يحتاج إلى وقت وجهد كبير، فهو من الممكن أن يحتاج لبعض الوقت حتى يتم لف الأوراق بالشكل المطلوب، ولكن طريقة تجهيزه من اسهل الطرق ولا يحتاج إلى تكاليف كثيرة، وتحصلي في النهاية على اجمل الاكلات المميزة، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كرنبة واحدة متوسطة الحجم.
- كيلو من الأرز الأبيض.
- كيلو من الطماطم المعصورة.
- عدد ثلاث بصلات مبشورة.
- ربطة لكلًا من البقدونس والكزبرة والشبت متوسطة الحجم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة الجافة صغيرة.
- رشة شطة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- رشة من الزعتر.
طريقة التحضير
- قطعي الكرنب إلى أوراق فقط.
- اسلقي الأوراق داخل المياه الساخنة، ولكن لمدة بسيطة جدًا حتى تكون متماسكة عند لفها.
- بعد الانتهاء اخرجي الأوراق وقومي بتصفيتها من النار الساخن، ثم تقطيعها الى مربعات، واتركيها جانبًا.
- احضري وعاء مناسب الحجم، أضيفي به أربع ملاعق من الزيت.
- اتركيه الزيت يسخن، ثم أضيفي إليه البصل المفروم.
- شوجي البصل حتى يذبل.
- أضيفي عصير الطماطم الذي تم عصره.
- اتركي الطماطم حتى يتم تسبيكها ويقل حجمها تمامًا.
- أضيفي الكزبرة، والشبت، والبقدونس ولكن بعد تقطيع كلًا منهم قطع صغيرة جدًا.
- اخلطي المكونات مع بعض وهي على النار.
- أضيفي كل البهارات التي قد تم تجهيزها أيضًا.
- اخلطي المكونات مع بعض لكي تتجانس.
- اغسلي الأرز جيدًا وصفيه من الماء.
- أضيفي الأرز إلى هذه الخلطة، وقلبي المكونات كاملة.
- ارفعي الوعاء من النار، واتركيه حتى يبرد.
- احضري الورق وقومي بوضع بعض الحشو في الورقة، وقومي بلفها جيدًا.
- اتبعي هذه الطريقة للف كل الكمية الموجودة مع رصها بشكل متناسق في قدر كبيرالحجم.
- بعد الانتهاء من كل كمية أوراق الكرنب، ورص القدر بالكامل.
- أضيفي إلى المحشي كمية مناسبة من الشوربة أو الماء حتى تصل إلى منتصف القدر، قم غطي القدر جيدًا، وارفعيه على النار حتى يتشرب المحشى المياه ثم اخفضي النار واتركيه حتى ينضج.
- يمكنك بعد ذلك تقديم المحشي وهو ساخن ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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