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عمر شويل - جدة أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن على أصولها بالخلطة السرية وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
صينية الباذنجان باللحمة المفرومة تعد من ألذ الأكلات التي يعشقها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن فهي تتميز بطعم شهي وجميل وطريقة تجهيزها سريعة، ولا تتطلب إلى جهد أو وقت كثير وعادة يتم تناول هذه الصينية في وجبة الغذاء بجانب طبق من المخلل أو السلطة والبطاطس المقلية وغيرها فهي تتكون هذه الأكلة من الباذنجان فهو مكونها الأساسي.
مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من الباذنجان.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان من البصل.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- رشة من بهارات اللحمة والزنجبيل.
- رشة من جوزة الطيب والثوم البودر.
- رشة من البصل البودر والبابريكا.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نقوم بتجهيز البشاميل في البداية حيث نضع وعاء على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبه.
- وعند تغيير لونه قومي بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.
- وبعد ذلك نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضيف حبتان من البصل ويكون مفروم ونضيف معه اللحمة المفرومة ويتم تقليبهم مع بعض ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والزنجبيل ونستمر في تقليبهم لمدة خمس دقائق ونقوم بوضع الفلفل الأخضر والطماطم والجزر وتكون هذه الخضراوات مبشورة.
- ويتم تقليبهم مع بعض ونضيف ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم ونتركهم على النار لمدة ثلاث دقائق ونرفعها من على النار ثم نحضر الباذنجان ويتم غسله وتقطيعه على شكل شرائح وقومي بقليه.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إحضار صينية وندهنها بالزيت ثم نضع طبقة من شرائح الباذنجان المقلي ونضيف كمية اللحمة المفرومة ونضع طبقة أخرى من الباذنجان وفي النهاية نضع البشاميل.
- ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي ومن جميع الجوانب حتى قومي بإخراجها ونقدمها مباشرة.
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