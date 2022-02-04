أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن على أصولها بالخلطة السرية وبطعم ومذاق لذيذ

صينية الباذنجان باللحمة المفرومة تعد من ألذ الأكلات التي يعشقها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن فهي تتميز بطعم شهي وجميل وطريقة تجهيزها سريعة، ولا تتطلب إلى جهد أو وقت كثير وعادة يتم تناول هذه الصينية في وجبة الغذاء بجانب طبق من المخلل أو السلطة والبطاطس المقلية وغيرها فهي تتكون هذه الأكلة من الباذنجان فهو مكونها الأساسي.

مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة

نصف كيلو من الباذنجان.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من بهارات اللحمة والزنجبيل.

رشة من جوزة الطيب والثوم البودر.

رشة من البصل البودر والبابريكا.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة