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عمر شويل - جدة أعملي الكبسة السعودي باللحمة الضاني على أصولها بخلطة سرية وبطعم لذيذ على طريقة المطاعم السعودية - ثقفني
تعتبر الكبسة من أشهى وألذ الأكلات التي تكون مميزة بمذاق جميل وهي من ضمن المأكولات التي تشتهر وتنتشر في أغلبية البلاد العربية ولكن الدولة العربية التي تكون مشهورة بهذه الأكلة هي السعودية، لذلك قد يسمونها البعض بالكبسة السعودي وتعد اللحمة في هذه الأكلة من المكونات الأساسية بها وقد نجد عدد من السيدات يقومون بعملها بإستخدام الفراخ.
مكونات الكبسة السعودي باللحمة الضاني
- كيلو واحد من اللحمة الضاني.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- عود من القرفة.
- أربع حبات من القرنفل.
- ثلاث حبات من الحبهان.
- مكعب من المرقة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.
- نصف كوب كبير من صلصة الطماطم.
- رشة بسيطة من الزعفران البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل.
- كوب واحد كبير ونصف من الأرز البسمتي.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني
- نضع إناء عميق على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء نضع اللحمة ويفضل أن يتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- وعند تسوية اللحمة يتم رفع الإناء من على النار ونقوم بإخراج اللحمة من الشوربة ونحتفظ بها ويتم وضع وعاء على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة، ثم نضع بصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبها حتى تكون باللون الذهبي الفاتح ونضيف ثمرة واحدة من الطماطم وتكون بنفس حجم البصل، ونقوم بإضافة ثمرة واحدة من الجزر وتكون مبشورة ويتم تقليبهم مع بعض ثم نتركهم على النار لمدة دقيقة.
- وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحمة ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وعود من القرفة وأربع حبات من القرنفل وثلاث حبات من الحبهان ومكعب من المرقة ورشة من الزعفران البودر، ونصف كوب كبير من صلصة الطماطم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بوضع الشوربة التي كانت توجد بها اللحمة ونضع كوب واحد كبير ونصف من الأرز البسمتي ونتركهم على نار متوسطة حتى يتم تسوية اللحمة والأرز ونقوم برفعه من على النار ويتم سكبه في طبق مناسب للتقديم.
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