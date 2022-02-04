أعملي الكبسة السعودي باللحمة الضاني على أصولها بخلطة سرية وبطعم لذيذ على طريقة المطاعم السعودية

تعتبر الكبسة من أشهى وألذ الأكلات التي تكون مميزة بمذاق جميل وهي من ضمن المأكولات التي تشتهر وتنتشر في أغلبية البلاد العربية ولكن الدولة العربية التي تكون مشهورة بهذه الأكلة هي السعودية، لذلك قد يسمونها البعض بالكبسة السعودي وتعد اللحمة في هذه الأكلة من المكونات الأساسية بها وقد نجد عدد من السيدات يقومون بعملها بإستخدام الفراخ.

مكونات الكبسة السعودي باللحمة الضاني

كيلو واحد من اللحمة الضاني.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

عود من القرفة.

أربع حبات من القرنفل.

ثلاث حبات من الحبهان.

مكعب من المرقة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

نصف كوب كبير من صلصة الطماطم.

رشة بسيطة من الزعفران البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

كوب واحد كبير ونصف من الأرز البسمتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني