نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والأسمرار كوني ملكة جمال في دقائق في المقال التالي
يعتبر الكركم من أهم المواد الطبيعية الذي يمكن إستخدامه في وصفات أو خلطات طبيعية مفيدة للشعر والبشرة والجسم وغير ذلك أن من الممكن أن نتناول الكركم كمشروب من ضمن المشروبات الساخنة والتي يكون لها دور كبير جدا في الإهتمام والعناية بالبشرة، ومشروب الكركم له القدرة علي إنقاص الوزن الزائد لأنه يعمل على التخسيس ويساعد علي تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم ويعالج الشعر المتساقط، وله دور في معالجة فقر الدم وغير ذلك الكثير ولكن في هذا المقال سوف نتحدث عن خلطة الكركم لتفتيح البشرة السمراء فهو يعمل على إزالة السواد والبقع الداكنة والحروق التي توجد بالوجه، وقد يظهر هذا اللون بسبب عدة عوامل مختلفة نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة أو والإرهاق والتعب وكثرة السهر فتلجأ جميع الفتيات إلى إستخدام بعض الأشياء لإخفاء هذا اللون الأسمر، ومن أمثلة هذه الأشياء هي كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس وغيره ولكن من الأفضل أن نستخدم خلطة الكركم من خلال مزجه مع مكونات أخري.
مكونات خلطة الكركم لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.
طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح البشرة
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متجانس القوام ومتماسك ثم نقوم بغسل البشرة قبل وضع هذه الخلطة بإستخدام الماء الفاتر.
- ثم يتم وضع خلطة الكركم على البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد، وبعد تجفيفها من الماء نضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك ولكي تحصلي على أفضل النتائج لابد من إستخدام هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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