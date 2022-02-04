نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق إخفاء حب الشباب بالمكياج للمبتدئين بالخطوات لبشرة خالية من العيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق إخفاء حب الشباب بالمكياج ، حب الشباب أو ندبات وآثار حب الشباب من أصعب المشاكل التي تواجه عدد كبير من النساء، والتي تنتج من اضطرابات الهرمونات، أو التعرض للضغوطات النفسية، تناول الأكلات عالية السكر وعدم إتباع نظام غذائي صحي، هذا بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط وافِ من النوم، ومهما كان أسبابها ظهور تلك المشاكل، يظل ما يهم المرأة في المقام الأول هو كيفية تغطية حب الشباب بالمكياج، حتى وإن كانت تعلم أن هذا ليس حلًا جذريًا، ولكن سيجعلها تظهر بشكل لائق في كل الأوقات، وهذا ما سأقدمه لكِ اليوم أفضل طرق لجعل البشرة نقية بدون أي أثر لحب الشباب.

طرق إخفاء حب الشباب بالمكياج

بثور حب الشباب المزعجة أو الآثار والندبات التي يتركها، تتسبب في جعل البشرة أن تبدو شاحبة، مليئة بالشوائب.

وكما ذكرنا في البداية أن إخفاء حب الشباب باستعمال المكياج ليست حلول جذرية، ولكنها ستساعدك في جعل بشرتك صافية.

وبالطبع نفضل دومًا علاج حب الشباب أولًا، وعدم استخدام مواد تجميل خلال فترة العلاج.

ولكن إذا اضطررت لاستخدام المكياج لإخفاء بثور وندبات حب الشباب يجب اختيار منتجات موثوقًا منها.

والآن سنتعرف سويًا على خطوات تغطية حبوب الشباب بواسطة استخدام المكياج:-

الخطوة الأولى

اختاري برايمر مناسب لبشرتك، واحرصي على أن يكون خفيف، ولا يحتوي على الإطلاق على زيوت.

يفضل دومًا اختيار برايمر يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس.

طبقيه بالكامل على بشرتك، واتركيه حتى تمتصه تمامًا.

الخطوة الثانية

طبقي الكونسيلر، وبالطبع يجب اختيار لون يتناسب مع درجة لون بشرتك.

يفضل اختيار خافي عيوب باستخدام اللون الأحمر، الأخضر، الأرجواني لتصحيح لون الحبوب.

احرصي على الاهتمام بالمناطق الحمراء

الخطوة الثالثة

استخدمي فرشاة بشعيرات ناعمة لفرد الكونسيلر ومزجه بدقة.

واستعيني بالمصحح أثناء التطبيق للتخلص من البقع والاثار.

الخطوة الرابعة

طبقي كريم الأساس أو الفاونديشن واحرصي على أن تستخدمي نوعًا لا يتفاعل مع أي علاج تستخدميه في علاج حب الشباب.

ويفضل اختيار نوعًا لا يحتوي على أي مواد كيميائية.

الخطوة الخامسة