أصنعي بنفسك صابونة لبان الدكر في المنزل بدون تكلفة لشد تجاعيد الوجه والترهلات بلا عودة

يعتبر لبان الذكر نوع من المواد الطبيعية المفيدة جدا بالنسبة للبشرة حيث تلجأ جميع الفتيات إلى إستعماله للوجه والتخلص من مشاكل عديدة تتعلق به ومن ضمنها هي مشكلة وجود التجاعيد أو الخطوط الرفيعة، التي تؤثر هذه المشكلة على نفسية أي إمرأة تعاني منها لأن من المعروف أن مشكلة التجاعيد من أكبر المشاكل التي تواجهها حيث تجد صعوبة في التخلص منها بشكل نهائي، لأنها تجعلها تشعر بالكبر أو التقدم في العمر ونجد عدد كبير أيضا من الفتيات يستخدمونه للمحافظة علي البشرة من إصابتها من العديد من المشكلات.

فأن لبان الذكر يساعد على نضارة الوجه ويعطيه إشراقة وتكون البشرة صافية ولها إطلالة مميزة وملفتة وكذلك يعمل على تبييض وتفتيح البشرة السمراء، ويساعد علي توحيد لون البشرة ويزيل كل البقع الداكنة التي توجد بها ولكن الذين يستخدمون لبان الذكر بكثرة هم السيدات اللاتي يعانون من تجاعيد الوجه، لذلك يقومون بشراء صابونة لبان الذكر لشد البشرة وهي قد تتوافر في كل المحلات ولكن أحيانا قد تحتوي الصابونة الجاهزة على بعض المواد التي تؤثر سلبيا على الوجه.

مكونات صابونة لبان الذكر لشد البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من لبان الذكر المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الترمس المطحون.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

طريقة عمل صابونة لبان الذكر لشد البشرة