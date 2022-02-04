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عمر شويل - جدة بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطعم وريحة تجنن ألذ من المطاعم - ثقفني
تعتبر المشويات من ألذ الأكلات التي يعشقها جميع الناس وبالأخص الأطفال من المأكولات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون مثل باقى الأكلات، حيث أن من الممكن أن نتناولها في وجبة العشاء وقد توجد أنواع كثيرة جدا من الأكلات المشوية ومنها هي اللحمة المشوية أو الفراخ المشوية أو الكفتة مثل كفتة الحاتي وكفتة الفراخ ويوجد غير ذلك الكثير.
مكونات الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي
- دجاجة واحدة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من المستردة.
- نصف كوب كبير من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.
- كمية مناسبة من الفحم.
طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي
- نقوم بتقطيع الدجاجة أو من الممكن أن يتم تجهيزها كما هي بدون تقطيع وهذا على حسب الرغبة ثم قومي بغسلها جيدا بالماء للتخلص من الشوائب التي تكون بها.
- وبعد ذلك يتم تجهيز إناء كبير ونضع به حبتان كبيرتان من البصل بشرط أن تكون مبشورة ثم نضيف إليها ثمرتان من الطماطم وثمرتان من الفلفل الأخضر وثلاث فصوص من الثوم وثمرة واحدة من الجزر ويفضل أن يكون كل هذه الخضراوات مبشورة.
- ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم والمستردة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونصف كوب كبير من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم والزنجبيل وجوزة الطيب ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم نضع الدجاج إلى هذه التتبيلة ونقوم بتقليبه جيدا معها ثم نتركه في الثلاجه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نحضر الشواية ونضع بها كمية من الفحم ويتم الإشتعال به ثم نضع على الشواية رف شبكي.
- ثم نقوم بوضع قطع الدجاج ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الغامق من الوجهين وقومي بوضعها في طبق مناسب للتقديم.
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