نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاش ماسكرا .. طريقة عمل وصفة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة بالزيوت الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من النساء عن وصفة تطويل الرموش، وهذا لما تحمله من شكل جذاب، ومميز للوجه، وتعد الرموش الطويلة في العديد من الثقافات القديمة رمزًا لجمال الأنثى، وهناك الكثير من النساء التي تحب الحصول على رموش طويلة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

عمل وصفة تطويل الرموش

هنالك أكثر من طرق لتطويل الرموش، واأفضل تلك الطرق هي وصفة تطويل الرموش الطبيعية، وفي النقاط التالية أفضل وصفات تطويل الرموش الطبيعية:

تنظيف الرموش وتدليك الجفون بالفازلين

تنظيف الرموش من الغبار اليومي، وبقايا من مستحضرات التجميل، وهذا بهدف فتح مسام الجلد، وشعيرات الرموش، وتحفيز الدورة الدموية فيها، وهو ما يحسن من توصيل المواد الغذائية إلى بصيلات الرموش، ومن أجل القيام بهذا نقوم يعني فرشاة ماسكارا قديمة، وتنظيفها بالفازلين، ونمشط السعرات التي تتكون من البصيلان نحو الخارج مرتين كل يوم.

زيت الخروع

يستخدم زيت الخروع في عدد كبير من الوصفات الطبيعية، والتي يكون هدفها علاج بصيلات الشعر ككل فهو يعمل كمحفز ممتاز للبصيلات، ولذا يعد وصفة تطويل الرموش، ونقوم يعني قطعة قطن أو فرشاة ماسكارا نظيفة في زيت الخروع، ومن ثم نقوم بدهن الرموش، ونعمل على وضعه كل يوم بعد تنظيف رموشك في الليل، وقومي بغسله صباحًا مع تجنب دخول الزيت في عينيك للحصول على رموش كثيفة وصحية.

هلام الصبار أو الألوفيرا

الصبار وهلامه يتم استخدامه بشكل واسع في المنتجات التجميلية، وهذا بسبب ما يحتويه الصبار على الفيتامينات والمواد المغذية سواء للبشرة أو الشعر، وهذه المغذيات هي المغذيات التي تساهم في نمو شعيرات الرموش بقوة أكبر، وكما أنه يحافظ عليها رطبة، ومن أجل تحضيره نقوم بوضع بعض الهلام واستخراجه من الصبار.

قبل النوم قومي بتمشيط رموشك به، واغسليه صباحًا، وسوف تجدين النتيجة بعد بضعة أشهر، ومن المهم أن تقومي بتنظيف بقايا الصبار عن الجنين جيدًا، وذلك قبل القيام بوضع مساحيق التجميل على وجهك، وذلك حتى لا تشعري بالمادة الهلامية بلصق الأوساخ المتراكمة خلال النهار على جفنيك.

زيت الزيتون

يتميز زيت الزيتون بقدرته الرهيبة على تعزيز الاصباغ الموجودة في الشعيرات ما يجعله فعالًا في الحفاظ على رموشك غامقة اللون وبالتالي تكون أكثر بروزًا.