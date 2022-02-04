نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة.. طريقة فرد الشعر بالشمع لشعر حرير في خمس دقائق فقط سيسألكِ الجميع عن السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر بالشمع حلم كل شخص لديه شعر الخشن والمجعد، أن تقوم بفرد الشعر وتجعله ناعم، ويلجأ البعض الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل وصفات كيراتين، ويقومون بدفع المبالغ الباهظة ويحصلون على نتيجة غير مرضية لهم، نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية تجعل شعرك كالحرير.

طريقة فرد الشعر بالشمع

سوف تلاحظين النتيجة الظاهرة الفورية لفرد الشعر، حيث تعمل هذه الوصفة على تغلل جميع بصيلات الشعر وتعطيه ترطيب عالي ولمعان لا مثيل له، بالإضافة إلى تعمل هذه الوصفة على ملء جميع فراغات الشعر، سوف نقدم لكم هذه الوصفة السحرية الرائعة لفرد الشعر التي تجعل شعرك جميل.

ترطيب الشعر بشمعة واحدة

نقدم لكم طريقة فرد الشعر باستخدام الشمع:

نحضر وعاء عميق، وبعد ذلك نقوم ببشر الشمعة في الوعاء.

ثم نضع ثلاث مقادير متساوية من ثلاث أنواع من زيوت، جوز الهند، وزبدة الشيا، وزيت الذرة.

نضع الوعاء على حمام مائي، ونقوم بالتقليب حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

نرفع الوعاء من على الحمام المائي، وبعد ذلك نضيف ثلاث كميات متساوية من زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت بذور العنب.

يتم تقليب جميع المكونات، ثم يتم وضعها في زجاجة ونتركها لمدة يوم كامل.

نقوم بوضع المزيج على جميع بصيلات الشعر، ثم تترك على الشعر لمدة ثلاث ساعات بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

من أكثر الأشياء التي تزعج جميع النساء، هو امتلاكهم الشعر الخشن والمجعد، وتعتبر وصفة الشمع من أكثر الوصفات التي تجعل الشعر ناعم و مفرود، حيث توفر هذه الوصفة الكثير من المبالغ المالية الكثيرة، بالإضافة إلى الجهد المبذول في الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل كيراتين إلى شعرهم، وبعد كل ذلك لم تحصلي على نتيجة مرضية، بالإضافة إلى أن المواد الكيميائية التي تضر فروة الرأس.

فوائد شمع الإضاءة للشعر

وتعمل وصفة الشمع أيضا على ترطيب الشعر. لأنها تتغلغل داخل بصيلات الشعر من الجذور حتى الوصول إلى الأطراف.

تمنع تساقط الشعر وتقصفه.

تعمل الوصفة على حماية الشعر من المؤثرات الخارجية الضارة.

تقليل حكة فروة الرأس وتعمل على تحسين الشعر التالف وإعادته إلى طبيعته.

قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل وصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل، باستخدام شمعة واحدة، طريقة فرد الشعر بالشمع وبعض أنواع الزيوت الطبيعية التي تفيد الشعر.