نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة.. النشا والليمون لإزالة السواد ولتفتيح البشرة ١٠درجات فوري لبشرة تحفة بدون مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والليمون لإزالة السواد، هناك كثير من الفتيات التي تعاني من وجود مناطق لونها أسود، فكثيراً ما يحاولوا التخلص منها وخصوصاً المقبلين على الزواج، ولكن يبحثون عن منتجات فعالة غير الكريمات ومستحضرات التجميل وذلك لأنها تحتاج الكثير من الوقت حتى تظهر نتيجتها.

النشا والليمون لإزالة السواد

هي وصفة تبيض لإزالة سواد البشرة بسهولة:

مكونات الوصفة

4 معالق نشا كبيرة.

قليل من الليمون.

طريقة تحضيرها

أولا خلط النشا والليمون معاً.

بعد ذلك يتم وضع الوصفة على المناطق التي بها السواد.

ثم تترك حتى مرور نصف ساعة عليها.

بعد ذلك تغسل بالماء الفاتر.

ثم تكرار الوصفة 4 مرات في الأسبوع.

أقوى وصفة لتفتيح البشرة

وهى وصفة لإزالة سواد اليدين و القدمين بسهولة و التخلص من تصبغات الجلد.

تحتاجي إلي

معلقة من نشا الذرة كبيرة.

2 معلقة زبادي كبيرة.

بعضاً من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولا تخلط كل المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

بعد ذلك قومي بفرد الوصفة على المناطق السوداء.

ثم تترك الوصفة حتى 20 دقيقة

بعد ذلك غسل المنطقة بالماء الدافئ.

ثم تكرر مرتين بالأسبوع.

تفتيح الرقبة السوداء في أسبوع

هي خلطة سحرية لتبيض الرقبة و الكوع و الركب بسرعة ونتائجها رائعة:

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

معلقتان ماء الورد كبيرة.

قليل من شرائح الليمون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

أولا نبدأ فرك الرقبة والإبطين بشرائح الليمون.

بعد ذلك تمزج بالنشا وماء الورد.

ثم قومي بوضع الخليط على الأماكن السوداء وتوزيعها.

بعد ذلك تترك لدقائق، وبعد ذلك تغسل بالماء الفاتر.

وتكرر الوصفة بعد الاستحمام.

خلطة لتبيض الرقبة في 3 أيام

أولا قومي بقطع الليمون إلى نصفين متساويين.

بعد ذلك باستعمال الليمون قومي بفرك المنطقة الداكنة.

ثم بعد ذلك استخدمي النشا على الليمون.

بعد ذلك باستعمال قطنة قومي بإزالة المكونات.

فوائد النشا والليمون

يقوم بمنح البشرة نضارة.

يتخلص من علامات تقدم في السن.

يقوم بالتخلص من كل البثور السوداء الموجودة في الوجه.

يوحد لون بشرتك.

يقشر البشرة ويخلصها من الجلد الميت.

يساعد في تفتيح البشرة ويعمل على تبيضها.

يعالج النشا والليمون البشرة من جفافها.

يزيل كل الدهون الموجودة في البشرة.

يعمل على تضيق المسامات الواسعة في الوجه.

في حالة التهاب البشرة، يقوم بمعالجتها.

اشتهر النشا والليمون لإزالة السواد، وذلك لأنه من أفضل المواد الطبيعية التي تقوم بالتخلص من كل الأماكن السوداء وتزيل البقع الداكنة، كما أنها تساعد في تفتيح المناطق الداكنة سواء كانت البشرة أو الرقبة، وفي هذا المقال ناقشنا جميع الأمور التي تتعلق بهذا الأمر.