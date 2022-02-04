اختراع لتنظيف الممبار في دقائق بمكون كالسحر هتخلصية مهما كانت الكمية كبيرة هيبهرك بدون تعب ولا كحت

اختراع لتنظيف الممبار في دقائق بمكون كالسحر ، الممبار واحد من الأكلات التي يقبل عليها الكثيرين وتبحث السيدات عن طريقة جيدة لتنظيف الممبار للتخلص من ما به من دهون وخلافه، فهناك الكثير من الحيل الذي يمكن أن يتم استخدامها لكي يتم تنظيفه على أكمل وجه ويكون صالح لطهي، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الممبار بالبكينج بودر وهي من الطرق التقليدية التي تستخدم عند تنظيف الممبار ولكن البعض لا يعلم عنها كثيراً، ومن خلال موضوعنا سوف نقدم إليكم طرق تنظيف الممبار في البيت.

اختراع لتنظيف الممبار في دقائق بمكون كالسحر

هناك العديد من الطرق الذي يمنكن أن تعتمدين عليها سيدتي لتنظيف الممبار في البيت ومعظمها طرق تقليدية وسريعة ويمكنها تنظيف الممبار بعمق ومنها التالي:

طريقة تنظيف الممبار بالبكينج بودر

طريقة تنظيف الممبار بالبكينج بودر من الطرق الذي تستخدم دائماً ولكن يجب اتباع التالي:

قومي بنقع الممبار في الماء لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم نقلها لوعاء أخر به ماء وامسكي أحد أطراف الممبار وضعيها ثقرب صنبور المياه.

لتستطيع الماء الدخول إليه ثم يتم سحب الأمعاء بالضغط عليها جيداً.

سوف تلاحظين خروج سائل باللون الأصفر بالجزء الأسفل من الممبار.

يتمك تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى تتخلص من تلك السائل الأصفر الموجود بالأمعاء ويمكن أن تسحبيها باليد.

بعد ذلك يتم تقطيع الأمعاء لقطع صغيرة ثم اخرجي كيس الأمعاء.

بواسطة فرشاة أسنان نظيفة يتم فرك الممبار ولكن قومي برش القليل من البكينج بودر.

ويرش الماء وافركي برفق للتخلص من كافة الشوائب العالقة به.

ثم يتم غلي كمية من الماء لعدة دقائق ويضاف القليل من الكركم وينقع بها الممبار لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعدها ترفع ويتم غسلها تحت الماء الجاري وبهذه الطريقة تكون أصبحت نظيفة تماماً.

طريقة تنظيف الممبار بالبيكربونات الصوديوم

هي أيضاً واحدة من الطرق المضمونة التي تمكنننا من الحصول على ممبار نظيف تماماً وتستخدم كالتالي: