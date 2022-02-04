اسهل طريقة لعمل مزيل عرق في البيت.. تعلمي صنعة في منزلك خطوة بخطوة والنتيجة جبارة

يمكنك عمل مزيل عرق طبيعي في منزلك بمكونات بسيطة متوفرة لديك، والتي تعمل على جعل العرق بجسمك بدون رائحة كريهة، بدلاً من شرائه جاهز حيث أن هناك أنواع تعمل على سد المسام مما تؤدي إلى ظهور الحبوب مما يجعل هرمونات الجسم تعمل بشكل خاطئ وتؤدي إلى إنتشار الأمراض مثل مرض السرطان، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض أكثر من طريقة لمزيل العرق.

مزيل عرق طبيعي

يمكنك إستخدام مكونات متوفرة في منزلك لعمل مزيل عرق يمكنه القضاء على رائحة العرق الكريهة.

وصفة مزيل العرق بزيت جوز الهند وزبدة الشيا

بإستطاعتك عمل مزيل عرق في منزلك من زبدة الشيا وزيت جوز الهند بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

خمس قطرات من الزيت العطري.

الطريقة:

في إناء على نار هادئة قومي بتذويب زبدة الشيا مع زيت جوز الهند.

قومي بوضع بيكربونات الصوديوم مع الزيت العطري على الخليط السابق، وقلبي جيداً.

يترك الخليط حتى يجمد.

يحفظ في علبة جافة محكمة الغلق.

ضعي المزيل على أماكن التعرق.

وصفة مزيل العرق الشبة المطحونة والمسك

تدخل الشبة المطحونة في عمل المزيل بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من المسك المطحونة.

الطريقة:

في علبة جافة قومي بخلط الشبة المطحونة مع المسك المطحون.

ضعي من الخليط في مناطق التعرق بعد الإستحمام.

وصفة الشبة وماء الورد

يمكن عمل كريم مزيل للعرق بالشبه مع ماء الورد بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة من الشبة المطحونة.

كمية من ماء الورد.

مقدار من الجلسرين الطبيعي.

الطريقة:

في علبة جافة قومي بخلط الشبة المطحونة مع ماء الورد حتى تتكون عجينة.

قومي بإضافة الجلسرين حتى تحصلين على قوام كريمي.

إستخدمي الكريم على مناطق التعرق بعد الإستحمام.

وصفة البيكنج صودا والنشا

يمكن إستخدام البيكنج صودا مزيل تعرق بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من المسك المطحون.

الطريقة: