لبشرة مثالية.. كيف أجعل بشرتي بيضاء مثل الكوريات بالماسك السحري بدون مكياج نهائياً

قد تكوني طرحت كثير من الاسئلة على ما هي أسرار جمال المرأة الكورية؟ وكيف أجعل بشرتي بيضاء مثل الكوريات ولكن ربما قد لم تحصلي على الجواب الواضح لهذا السؤال، لذلك سيسهل عليك إجابة هذا السؤال في هذا المقال في كيف تجعل بشرتك بيضاء مثل الكوريات، بخطوات بسيطة وسهله عادة تقوم بها المرأة لكي تحافظ على شبابها وعلى بشرتها وصحتها وجمال بشرتها.

كيف اجعل بشرتي بيضاء مثل الكوريات

لكي تحصلي على بشرة مثل الكوريات قومي بتنظيف وجهك لمدة عشر دقائق استخدام زيت جوز الهند او اللوز ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

لا تتخلى عن استخدام التونر ليساعد على امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أسهل.

قومي باستخدام سيروم غني بالفيتامينات وتدعم الكولاجين في البشرة.

لا تنسى ان تقوم بترطيب البشرة جيداً بأفضل المرتبات المناسبة لنوع بشرتك، فهي تعد من أهم الخطوات للحفاظ على نضارة وجمال البشرة.

تدليك البشرة بالزيوت الطبيعية بحركات عمودية بأطراف أيديك للحفاظ على شبابها وشد البشرة.

الروتين الكوري للعناية بالبشرة

لا تستخدم مستحضرات التجميل لساعات طويلة ولا يسمح النوم به.

قومي لعناية منطقة العين والرقبة والشفاه لانهم من اكثر الاماكن حساسة في الوجه ويجب تطبيق المرطبات عليهم ومحافظة على نعومتهم لإزالة السواد بهم.

قومي بعمل الماسكات المختلفة لجعل بشرتك اكثر نقاء.

استخدام زيت اللوز وزيت جوز الهند لتنظيف البشرة.

واستخدام الليمون على البشرة لما يحتويه على الفيتامينات ويؤدي لتفتيحها.

استخدام المنتجات التي تحتوي على الجسر لتجديد وتفتيح البشرة.

قومي بأخذ قسط كافي من النوم.

وصفة البطاطس لتفتيح البشرة مثل الكوريات

أولا قومي بهرس قطع صغيره من البطاطس.

ثم بعد ذلك خذي ثلاث معالق من عصير البطاطس المهروسة وخديه مع ملعقتين من عسل النحل.

بعد ذلك ضعيها على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وتكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج سريعة.

في الختام لقد وضحنا لك اسرار وخبايا نضارة بشرة المرأة الكورية. ولكي تحصلي على بشرة مثل بشرتها. يجب اتباع التعليمات التي قدمناها لك والروتين اليومي لهم. وعمل وصفة البطاطا حتى تتخلصي من سؤال. كيف اجعل بشرتي بيضاء مثل الكوريات وتصبح بشرتك مثلهم تماماً.