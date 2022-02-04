خلطات طبيعية للتخلص من تشققات القدم.. رطبي قدميك بوصفة سهلة وسريعة والنتيجة مبهرة

تعتبر تشققات القدم من أكثر الأشياء المزعجة التي يشعر بها الكثيرين، حيث أن تشقق القدم ناتج عن عدم ترطيبها، كما أن عوامل الجو وخاصةً الجو البارد تعمل على حدوث التشققات الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالألم، مما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن علاج قوي وفعال لتشققات القدم، ومن خلال المقال سنجد لك الحل الأمثل للتخلص منها، وعدم حدوثها مرة أخرى.

علاج تشققات القدم

تخلصي من تشققات قدميك من خلال مجموعة من المواد الطبيعية التي تعمل على العلاج والترطيب، والتي سنشير إليك عن بعضها.

علاج التشققات بالشمع

يعتبر الشمع من أسرع المواد الفعالة التي تعمل على التخلص من تشققات القدمين، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:

المكونات:

لتر من الماء النقي.

كمية من الشمع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حجر خشن للقدم.

عدد اثنين كيس من البلاستيك.

الطريقة:

في وعاء عميق ضعي كمية الماء به وضعيها على نار عالية حتى يتم الغليان.

ضعي الشمع في الماء، وإجعليه يذوب تماماً.

إتركي الماء حتى تصل إلى درجة حرارة تتحملها قدمك.

ضعي قدميك في الخليط.

إتركيها حتى تبرد تماماً.

إخرجي قدميك من الماء، وإستخدمي الحجر الخشن وقومي بفرك قدميك به جيداً.

بعد أن تنتهي إغسلي قدميك بماء فاتر، ثم قومي بتجفيفها بمنشفة.

دلكي قدميك بزيت الزيتون، وقومي بإرتداء الكيس، وإخلدي إلى النوم.

في صباح اليوم التالي قومي بفك الكيس، وإشطفي قدميك بماء دافئ.

كرري السابق مرتين خلال الأسبوع.

الليمون والفازلين لترطيب القدم

الفازلين من المواد التي تعمل على ترطيب الجلد لما فيها من مادة شمعية والتي تعمل على علاج تشقق القدمين، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

الطريقة: