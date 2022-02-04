نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون اكسجين.. معجزة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
الملح من المكونات التي قد أصبحت في التوقيت الحالي من المكونات والمقادير متعددة الأغراض، ولها استعمالات تجميلية عديدة، ونظرا لتوفره بشكل دائم في المنزل فمن الممكن أن يستعمل مع بعض المكونات والمقادير الأخرى، والتي لها القدرة على إعطاء الشعر لمسة جمالية ملفتة تتمثل في إخفاء تام للشيب وآثار الشعر الأبيض، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات لخليط الملح الصابغ للشعر وأهم ما يمكن استعماله مع الملح للتخلص تماما من أثر الشيب.
مكونات إعداد خلطة الملح للقضاء على الشيب
أهم الطرق الطبيعية والتي تتسم بوفرة مكوناتها، ومن الممكن أن يتم تطبيقها على أي نوع من أنواع الشعر، فهذا ما يكون سبب في منحه الكثير من الفوائد والمزايا التي من أهمها الإزالة التامة لمظهر الخصل البيضاء، والتخلص تماما من جفاف الشعر وتخليص خصلات الشعر من أثر التقصف والضعف، وفيما يأتي أهم مكونات خليط الملح، من أهم المقادير المستخدمة للقضاء تماما على الشيب ما يأتي:
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت الصبار.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من الحناء.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من القهوة.
طريقة إعداد خلطة الملح للقضاء على الشيب
من أهم الوصفات التي تخلص تماما من الشيب هي خلطة الملح والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال اتباع ما يأتي من تلك الخطوات:
- الخطوة الأولى هي إذابة الفازلين تماما وتحوله للسائل.
- ثم نقوم بإضافة الملح مع التقليب المستمر.
- ثم يضاف النشا مع الحناء ولا بد من التقليب جيدا.
- إضافة القهوة وبقية المكونات ولا بد من تداخل المكونات جيدا للتخلص من أي تكتلات بالتركيبة.
- بعد التحضير من الممكن أن يتم تطبيق الخليط على الفور.
- تطبيق خليط الملح المزيل للشيب، من الممكن إزالة الشيب تماما للتخلص من أي أثر للخصل البيضاء والتطبيق يكون بتدليك الشعر جيدا باستعمال تلك التركيبة.
- وتبقى على الشعر من ربع إلى ثلث ساعة ثم يتم غسل الشعر بشكل جيد ويكون ذلك باستعمال كمية من الشامبو الطبيعي وماء فاتر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ