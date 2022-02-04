نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها للفطار والعشاء بكل تكاتها القرص الفلاحي الطرية في البيت في المقال التالي
مع اقتراب عودة الدراسة من جديد تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن وصفات المخبوزات والمعجنات التي يمكن أن يتناولها الأطفال في المدرسة وتأتي على رأسها القرص الفلاحي الطرية والتي تعد إحدى أشهر المعجنات في مصر وعدد من الدول العربية نظراً لمذاقها الرائع وفوائدها الغذائية المتعددة، ولا تنسوا أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في الصباح بجانب كوب من الحليب أو الشاي كما يمكن تناولها مع الجبن والعسل، وهي من المخبوزات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها ولهذا تبحث العديد من النساء عن طريقة عملها في المنزل وذلك ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.
مكونات عمل القرص الفلاحي في البيت
أهم ما يميز المعجنات بشكل عام هو أنها مفيدة للجسم وتدعم صحة الأطفال بفضل احتوائها على مكونات طبيعية مفيدة مثل الكربوهيدرات والنشويات والبروتينات وغيرها، وهي إحدى أصناف الطعام التي تتعدد وتتنوع أشكالها بطريقة كبيرة وتنتشر بشكل كبير على مستوى العالم، وتعد القرص الفلاحي إحدى أصناف المعجنات التي تحرص الأمهات على تواجدها بشكل دائم في البيت وفيما يلي نذكر لكم طريقة عملها في البيت.
- كيلوغرام من الدقيق.
- كوبين من اللبن الرايب.
- كيس من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من الماء الساخن.
طريقة تحضير القرص الفلاحي
فيما يلي نقدم لكم خطوات إعداد القرص الفلاحي باللبن الرايب في البيت.
- اخلطي الخميرة مع السكر في كوب كبير من الماء واتركيها 20 دقيقة حتى تتفاعل.
- اخلطي الدقيق مع كل من الحليب والملح والزيت والبينكنج بودر والخميرة والزيت والزبدة والسمسم وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها واعجني حتى تحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام.
- غطي العجينة واحفظيها في مكان مظلم ودافئ واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- بعد أن تختمر العجينة رشي عليها بعض الدقيق وقطعيها إلى كرات صغيرة الحجم.
- قومي بحشو كرات العجينة بالحشوة التي ترغبين فيها وبعد ذلك قومي بفردها.
- احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالزيت ثم قومي برص كرات العجينة بداخلها.
- اضبطي درجة حرارة الفرن على 180° مئوية ثم أدخلي الصينية واتركيها لمدة عشر دقائق حتى يحمر سطح القرص.
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