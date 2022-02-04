حضريها للفطار والعشاء بكل تكاتها القرص الفلاحي الطرية في البيت

مع اقتراب عودة الدراسة من جديد تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن وصفات المخبوزات والمعجنات التي يمكن أن يتناولها الأطفال في المدرسة وتأتي على رأسها القرص الفلاحي الطرية والتي تعد إحدى أشهر المعجنات في مصر وعدد من الدول العربية نظراً لمذاقها الرائع وفوائدها الغذائية المتعددة، ولا تنسوا أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في الصباح بجانب كوب من الحليب أو الشاي كما يمكن تناولها مع الجبن والعسل، وهي من المخبوزات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها ولهذا تبحث العديد من النساء عن طريقة عملها في المنزل وذلك ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.

مكونات عمل القرص الفلاحي في البيت

أهم ما يميز المعجنات بشكل عام هو أنها مفيدة للجسم وتدعم صحة الأطفال بفضل احتوائها على مكونات طبيعية مفيدة مثل الكربوهيدرات والنشويات والبروتينات وغيرها، وهي إحدى أصناف الطعام التي تتعدد وتتنوع أشكالها بطريقة كبيرة وتنتشر بشكل كبير على مستوى العالم، وتعد القرص الفلاحي إحدى أصناف المعجنات التي تحرص الأمهات على تواجدها بشكل دائم في البيت وفيما يلي نذكر لكم طريقة عملها في البيت.

كيلوغرام من الدقيق.

كوبين من اللبن الرايب.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الماء الساخن.

طريقة تحضير القرص الفلاحي

فيما يلي نقدم لكم خطوات إعداد القرص الفلاحي باللبن الرايب في البيت.