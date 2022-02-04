طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية في المنزل بكل تكاتها

تحظى كيكة البسبوسة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط، هذه هي الحلوى الرئيسية في مصر فهي وصفة مصرية أصيلة ناعمة وطرية، تقدم في الأعياد والمناسبات لكل من المسيحيين والمسلمين، وهو طبق بسيط للغاية ووصفة رائعة وسهلة في للتحضير، كما تحتوي تلك الحلوى على بعض من المكونات الصحية ذات نكهة مألوفة جدًا في حلويات العالم العربي، هذا الطبق الفريد هو طبق رائع لمشاركته مع أصدقائك وعائلتك اثناء سهره ممتعة ليلا ن كوب من الشاي أو النسكافيه لقضاء وقت ممتع، وفي هذا المقال سنشارككم أفضل وصفة لكيكة البسبوسة التي كان الجميع يهتمون بها ويبحثوا عن طريقة ناجحة لعملها تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات كيكة البسبوسة

ربع كيلو من دقيق سميد.

كوب زبادي.

ربع كوب من جوز هند مبشور.

كوب سكر.

أربع بيضات.

كوب زيت.

رش الفانيليا.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من دبس السكر.

جوز الهند المبشور أو المكسرات المطحونة للتزيين

شربات جاهزة دافئة

ضعي السكر و340 مل من الماء البارد في وعاء واتركي السكر يذوب.

ضيفي عصير الليمون حتى يغلى المزيج.

بمجرد أن يبدأ الشربات في الغليان، قومي بخفض شعلة النار لمدة 8-10 دقائق ثم قومي برفعه عن النار.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية

يمكنك إتباع الخطوات التالية لعمل كيكة البسبوسة الشهية، وهي كالتالي: