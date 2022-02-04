طريقة تحضير الفول المدمس بالخلطة السرية مثل عربيات الفول المصرية

الفول المدمس بالخلطة السرية من أشهى الأطباق اللذيذة في الوطن العربي حيث أنه واحد من أهم أطباق الإفطار الأساسية عند الشعب المصري الشهير وكذلك يشتهر في بلاد الشام حيث يعتبر الوجبة الاقتصادية الأكثر شعبية والمشبعة في العالم في نفس الوقت، حيث يتم تحضيره بطريقة في غاية السهولة وكذلك يتميز بسرعة تحضيره بمكونات بسيطة ورخيصة، حيث يتم إضافة الفول مدمس بالطماطم والفلفل والبصل والثوم وكذلك خلطة الطحينة السرية.

طريقة تحضير الفول المدمس بالخلطة السرية

يعتبر الفول المدمس من المقبلات التي تقدم في وجبة الإفطار كما يقدم مع الخبز المحمص على العشاء، ويعتبر طبق الفول المدمس واحد من أكثر الأطباق الغنية بالبروتين وكذلك غني بالعناصر الغذائية ومفيد لصحة الإنسان وكذلك يحتوي على الأحماض الأمينية، كما أنه ينظم وظائف الجسم ويلعب دورا مهما في تجديد الجسم وتكوين خلايا الدم، بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف المغذيات والفيتامينات والمعادن المختلفة وأهمها النحاس والفوسفور، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير طبق الفول المدمس بالخلطة السرية خطوة بخطوة، والجدير بالذكر بأن وقت تحضير طبق الفول المدمس الذي يكفي لشخصين هو 10 دقائق أما وقت الطهي يتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

مكونات طبق الفول المدمس

ربع كيلو من الفول المدمس الجاهز أو علبة جاهزة

عدد بصلة متوسطة مفرومة

عدد اثنين فصوص ثوم مهروسة

عدد ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

رشة فلفل أسود (حسب الرغبة)

حبة طماطم متوسطة مقطعة إلى شرائح

مكعبة

مكعبة ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة كزبرة صغيرة

مكونات الطحينة

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة

ملعقة متوسطة من الخل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي كامل الدسم

خطوات تحضير الفول المدمس بالخلطة السرية