جهزى أكبر كمية من الطحينة البيضاء بالسمسم في  البيت بنفس طعم الجاهزة وبأقل تكلفة

الطحينة البيضاء بالسمسم تعتبر أكثر المقبلات امتلاك للقيمة الغذائية العالية، كما تعتبر من ضمن أهم الوصفات التي يسارع الجميع إلى تعلمها وإعدادها في المنزل لأن شراءها باستمرار يحمل الأسرة نفقات عالية، وبالرغم من أسعارها الباهظة إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك نحضر لكي سيدتي اليوم الطريقة الابسط والأضمن لإعداد الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بكل سهولة ما عليك إلى متابعة هذا المقال حتى النهاية عبر موقعنا المميز ثقفني,

مقاديرعمل الطحينة البيضاء بالسمسم

لتحضير كمية تكفي لخمس أشخاص تستخدم المكونات التالية والتي يمكن مضاعفتها وفقا لعدد الأسرة.

كوب واحد من السمسم الأبيض.

ربع كوب من دقيق القمح.

نصف كوب من زيت الذرة.

ذرة ملح صغيرة.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالسمسم

للحصول على نتيجة الجاهزة التي تباع في المحلات يجب تنفيذ الخطوات التالية بإتقان