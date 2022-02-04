نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مكياج.. كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات صافية كالزجاج وبيضاء بدون بقع أو تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أن كل امرأة في العالم تسعى لتكون جميلة وذات بشرة جذابة، وأن هذا هو الحلم المشترك بين جميع النساء حول العالم، لذلك في هذا المقال سنعرف لكِ كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات صافية ونقية كالحليب، وسنعرف لكِ أسباب بياض ونقاء بشرتها والأشياء التي يستخدمونها في جعل بشرتك نضرة وجذابة، ولمي لا تبحثي كثيراً تابعي القراءة وستحصلين على ما تريدين.

كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات

للحصول على إجابة هذا السؤال يمكنك استخدام وتطبيق المعلومات التي سنقدمها لك لتتعفى على سر بياض الكوريات ولكي تصبح بشرتك مثل بشرة الكوريات، وهي فيما يلي.

قومي بتنظيف بشرتك جيدا قبل النوم.

قم باختيار المرطبات و الغسول المناسب لبشرتك.

تنظيف البشرة صباحا ومساء بالغسول المناسب لبشرتك لمدة دقيقتين.

تجنبي استخدام شطف الوجه بالماء الساخن واستبدليها بالماء البارد.

شرب كميات كبيرة من الماء بحيث تكون حوالي 3 لتر ماء في اليوم.

اتباع نظام غذائي مليء بالفيتامينات والخضروات التي تغذي البشرة.

قومي بتقشير البشرة للتخلص من الجلد الميت مرة في الأسبوع على الأقل.

استخدام واقي شمس جيد لنوع البشرة.

وصفات كورية للوجه

قناع حليب الصويا:

أولا يتم وضع ماسك حليب الصويا على الوجه.

بعد ذلك ويترك لمدة من 20 إلي 30 دقيقة.

ثم يشطف بالماء البارد.

بعد ذلك تكرر هذا القناع مرة الى مرتين في الأسبوع.

وصفات كورية لتبييض الوجه

أولا قناع الطماطم وزيت الزيتون، نخلط ملعقة كبيرة من عصير الطماطم علي معلقة من زيت الزيتون، ثم بعد ذلك يوضع على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة، كما يمكن استخدام خلطه البابايا لتبييض الكوريات وهي كالتالي:

المكونات:

ثمرة بابايا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

معلقة عسل نحل.

الطريقة:

أولا نقطع البابايا الى شرائح ثم نخلطها مع الليمون والعسل حتى يصبح خليط ناعم.

بعد ذلك يطبق على الوجه و يترك لمدة عشرون دقيقة.

ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

بعد ذلك تكرر هذه الخلطة مرة أسبوعيا.

في الختام يمكنك مع التعليمات والخلطات التي قد طرحناها لك في هذا المقال. أن تتبعها لكي تصبح بشرتك مثل بشرة الكوريات. حيث يكمن جمال البشرة الآسيوية في الصحة الجيدة وكيفية العناية بالبشرة. واستخدام خلطات ومنتجات طبيعية. وهكذا قد تكوني حصلتي على إجابة سؤال كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات؟!.