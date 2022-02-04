نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقدم إليكم أفضل طريقة سهلة لعمل الكوكيز المظبوط في البيت في المقال التالي
بحث العديد من السيدات حول طريقة سهلة تمكنهم من خلالها صنع الكوكيز الشهي الذي يتلذذ به الأطفال الصغار والكبار أيضا، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل الكوكيز المظبوط فهو يعد من الحلويات الرائعة المفضلة لدى الكثير من الأطفال كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة على كل سيدة مبدعه في مطبخها، ويمكن تناولها أيضا على الفطار أو العشاء كوجبة بسيطة، وسنقدم لكم الطريقة المضمونة والسهلة كما أن مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير، وهي ذات مذاق رائع ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة باستخدام الكثير من الأطعمة الرائعة.
مكونات الكوكيز المظبوط
نقدم إليكم مكونات تحضير الكوكيز في البيت لأطفالك، ومن هذه المكونات هي:
- كوب زبدة، درجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- ثلاث أكواب دقيق.
- بيضتان.
- أربعة معالق كبيرة كاكاو خام بدون سكر.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.
- ملعقة شاي من الفانيلا.
- قليل من الملح.
طريقة تحضير الكوكيز المظبوط
نقدم إليكم أبرز المعلومات حول طريقة صنع الكوكيز المظبوط في البيت مثل المحلات الكبرى وبأقل تكلفة واقتصادية مقارنًة بسعرها في الخارج، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة:
- قومي بخفق الزبدة حتى تصبح في هيئة كريمي، وبعد ذلك قومي بوضع السكر أثناء الخلط بالتدريج حتى يتحول إلى خليط كريمي ناعم.
- وبعد ذلك قومي بإضافة عدد اثنين من البيض ومعلقتين مرحبا الفانيليا مع الاستمرار في الخلط جيدا، ثم يضاف تدريجياً الدقيق المنخول والبيكنج باودر والملح ثم الكاكاو.
- تشكل البسكويت، ويمكن حشوها بالنوتيلا، وتخبز في فرن على حرارة 200 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق.
- قومي بخلط كل من البيض والسكر البني والفانيليا في الخلاط.
- وضعي عليهم الزبدة ودقيق الذرة والبيكنج بودر وصودا الخبز معًا واخلطيهم حتى تصل المكونات إلى التجانس.
- نضع الشوكولاتة على الخليط ونقلب جيداً، ثم قومي بإضافة الدقيق بالتدريج، واستمري في العجن باليد حتى تتماسك العجينة.
- ضعي ورق الزبدة في صينية الفرن.
- نقوم بتقطيع العجين لكور متوسطة الحجم ونشكلها على شكل كرات ونضعها في الصينية ثم ندخلها الفرن حتى تنضج البسكويت.
- ونتركه يبرد وقدمي الكوكيز مع القهوة أو الشاي.
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