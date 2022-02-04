الغدا إيه النهاردة الكبسه السعودى بالدجاج في البيت وبخطوات أفضل المطاعم بالوطن العربي

تعتبر الكبسة السعودي بالدجاج من أشهر الوصفات التي تتميز بها السعودية فيقطع الناس أميال بعيدة لتذوق الكبسة في بلد المنشأ، كما تعتبر الكبسة باللحم الضاني والخروف المشوي في الولائم والعزائم أشهر أكلات الشعب السعودي، تضخم البحث على الإنترنت لمعرفة الطريقة الاقتصادية الأسهل في إعداد الكبسة بواسطة الكثيرين، لذلك نقدم لكم الطريقة الأبسط في إعدادها منزليا تفصيلا خطوة بخطوة عبر موقعنا في مقانا التالي فيما يلي الرائع ثقفني.

مكونات تحضير الكبسة السعودي بالدجاج

تتوقف كمية الأرز والدجاج على عدد الأشخاص التي تعد لهم الوجبة وهذه الكمية تكفي لستة أشخاص وتتمثل فيما يلى

كوبين من الأرز البسمتي.

فرخة كاملة أو كيلو صدور أو أوراك حسب الرغبة.

ربع كوب زيت نباتي أو زيتون.

2 طماطم مفرومين ناعم.

بصلة كبيرة.

معلقة طعام كبيرة صلصة بيور.

ورق لورا.

عود قرفة.

فلفل أسود صحيح.

بهارات كبسة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود مطحون.

حبهان صحيح.

قرنفل.

طريقة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج