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عمر شويل - جدة الغدا إيه النهاردة الكبسه السعودى بالدجاج في البيت وبخطوات أفضل المطاعم بالوطن العربي - ثقفني
تعتبر الكبسة السعودي بالدجاج من أشهر الوصفات التي تتميز بها السعودية فيقطع الناس أميال بعيدة لتذوق الكبسة في بلد المنشأ، كما تعتبر الكبسة باللحم الضاني والخروف المشوي في الولائم والعزائم أشهر أكلات الشعب السعودي، تضخم البحث على الإنترنت لمعرفة الطريقة الاقتصادية الأسهل في إعداد الكبسة بواسطة الكثيرين، لذلك نقدم لكم الطريقة الأبسط في إعدادها منزليا تفصيلا خطوة بخطوة عبر موقعنا في مقانا التالي فيما يلي الرائع ثقفني.
مكونات تحضير الكبسة السعودي بالدجاج
تتوقف كمية الأرز والدجاج على عدد الأشخاص التي تعد لهم الوجبة وهذه الكمية تكفي لستة أشخاص وتتمثل فيما يلى
- كوبين من الأرز البسمتي.
- فرخة كاملة أو كيلو صدور أو أوراك حسب الرغبة.
- ربع كوب زيت نباتي أو زيتون.
- 2 طماطم مفرومين ناعم.
- بصلة كبيرة.
- معلقة طعام كبيرة صلصة بيور.
- ورق لورا.
- عود قرفة.
- فلفل أسود صحيح.
- بهارات كبسة.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود مطحون.
- حبهان صحيح.
- قرنفل.
طريقة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها الزيت والبصل بعد تقطيعه جوانح، ثم ننقل البصل في طبق جانبي.
- ثم نضع الدجاج ونعطيه صدمة على النار مع الزيت وورق الأوراق والحبهان.
- نضع كمية وفيرة من الماء عندما تستوي الدجاجة نضعها في وعاء جانبي وبنفس الحلة نضع الأرز الذي تم نقعة في ماء بارد لمدة ثلث ساعة ليتم النضج جيداً.
- نضيف عود القرفة وبهارات الكبسة مع الأرز، ثم نقلبهم معا دقيقتان ونزوده بشوربة الدجاج المضاف إليها الصلصة والطماطم المبشورة، ثم نهدئ النار ونتركه ليستوي تماما.
- في نفس الوقت نحضر مقلاة ونحمر بها الدجاج جيدا من جميع الجهات.
- عندما يتشرب الأرز كمية الشوربة ونتأكد من أنه استوى تماما نرفعه من على النار.
- ثم نحضر طبق مسطح كبير ونغرف به الأرز ونوزعها ع الطبق كله.
- نزين الأرز بالبصل الذي تم تحميره في البداية من أعلى، ثم نوزع قطع الدجاج المحمرة بالطبق من المنتصف لكي يعطي منظر جمالي.
- نقدم كبسة الدجاج مع الدقوس، بالإضافة إلى العديد من المقبلات المفضلة لكم، وبذلك نكون قد تعرفنا على الكبسة السعودي بأسهل الطرق وبدون تعقيد.
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