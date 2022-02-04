أطري كيكه اسفنجية.. كيكة الحليب الساخن الهشة أحلى من الجاهزة مش هاتعملي غيرها تاني

كيكة الحليب الساخن، من أكثر الأكلات الخفيفة والمهضومة، التي يكون طعمها لذيذ جداً؛ وهي من الكيكة التي تكون طريه وإسفنجية وهشة ويحب أن يأكلها كثير من الناس، وبعض الأشخاص تحب أن تعمل منها تورتة جميلة لأعياد الميلاد، وهي من أكثر الوصفات اللذيذة، وتحب أن تزينها بعض السيدات بالشوكولاتة والكريز والكريمة.

كيكة الحليب الساخن

تحتاج الأمهات لتحضير كيكة اسفنجية لذيذة، لذلك نعرض لكم اسهل طريقة عمل كيكة اسفنجية بسيطة بمكونات اقتصادية كالاتي:

المكونات

2 كوب دقيق.

و2 معلقة صغيرة بكينج بودر.

ربع معلقه صغيره ملح.

نصف كوب زيت.

أربع بيضات.

كوب حليب.

معلقة كبيرة فانيليا.

كوب سكر.

طريقة عمل الكيكة الهشة

أول شيء يجب كسر البيض، في طبق ووضع الفانيليا عليهم.

بعد ذلك وتقليبهم مع بعضهم جيداً باستمرار.

وبعدها وضع الحليب، ونصف كوب الزيت والسكر عليهم.

بعد ذلك يتم ووضع الدقيق وبكينج بودر عليهم.

ثم يتم تقليبهم مع بعضهم أو ضربهم بالمضرب.

بعدها قومي بدهن قالب الكيك بزيت أو بالزبدة.

ثم يتم وضع الخليط على القالب.

بعد ذلك يجب أن يكون الفرن مفتوحة، قبل أن تدخل الكيك فيها بفترة.

وبعدها تدخل الكيك الفرن.

وبعد ذلك وتخرج منه بعد ساعة إلا ربع.

كيكة هشه ولذيذة كانها جاهزه

تعتبر طريقة سهلة لعمل كيكة هشة ولذيذة بسهولة:

المكونات

أربع بيضات.

2 كوب وربع دقيق.

وعدد 2 كوب سكر.

معلقة صغيرة فانيليا.

معلقتين صغيره وربع بكينج بودر.

كوب وربع حليب.

تسع أو عشرة مكعبات زبدة.

من الأفضل أن تكون زبدة فيرن.

الطريقة

أولا وضع البيض في المضرب الكهربائي، والتشغيل لمدة خمسة دقائق.

بعدها وضع الفانيليا في المضرب، وتشغيل المضرب.

بعد ذلك في طبق قومي بوضع الدقيق وبكينج بودر.

ثم وتقليبهم مع بعضهم، ووضعهم على البيض في المضرب.

بعد ذلك يتم تشغيل المضرب، بعدها قومي بغلي الحليب.

ثم يتم وضع الزبدة على الحليب، وبعد أن يذوبوا مع بعضهم.

بعد ذلك وضع الحليب بالزبدة في المضرب.

ثم بعدها قومي بدهن الصينية بالزبدة.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في الصينية، وقومي بوضعها في الفرن.

ثم بعد نصف ساعة وأكثر تكون الكيكة نضجت تماماً.

بعد ذلك تخرج من الفرن وتضع في أطباق التقديم.

في هذه المقالة تحدثنا عن كيكة الحليب الساخن بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا أيضاً عن أفضل وصفة لتحضير كيكة الحليب الهشة بمكوناتها وطريقة تحضيرها؛ التي تكون طرية وإسفنجية ومذاقها رائع، تكون مناسبة لأعياد الميلاد البسيطة، وللفطار أيضاً وتعتبر كيكة دافئة يحبها الأطفال والكبار.