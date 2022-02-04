أفخم وألذ الحلويات البسبوسة الذهبية بالمهلبية بطريقة سهلة وسريعة في المنزل

تتساءل الكثيرات من الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية، حيث أنها تعد واحدة من أشهر وألذ الحلويات التي دوماً ما يطلبها الأطفال والكبار، وهذا النوع من الحلويات الشرقية يكثر تناولها في شهر رمضان المبارك حيث العزومات والتجمعات الأسرية السعيدة التي دوماً ما يجتمع علي تناولها الأهل والأصدقاء، لذلك في السطور الآتية سوف نقدم لكل امرأة ترغب في التجديد والتنويع لأسرتها وإعداد أحد الأصناف الحلويات الشرقية التي تساعدهم وسوف تنال إعجابكم بالتأكيد هي البسبوسة بالمهلبية التي سوف نشرح لكم مقاديرها في السطور الآتية.

مكونات عمل البسبوسة بالمهلبية

سوف نحتاج إلى عدد 2 بيضة.

كما أيضاً سوف يتطلب الأمر تحضير ربع كوب من زيت الذرة أو أي نوع من الزيت مثل زيت الزيتون أو غيره حسب الرغبة.

عدد 4 ملعقة من القشطة.

عدد 2 كوب من دقيق السميد.

معلقة واحدة كبيرة من الفانيليا

سوف نحتاج إلى كوب إلا ربع من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات المهلبية

سوف نحتاج إلى أربع أكواب من الحليب.

ربع كوب من النشا.

كما سوف نحتاج الى 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا سواء السائلة أو العادية التي تباع عند العطار.

عدد اثنين ملعقة من القشدة وذلك اختياري حسب الرغبة.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

واحد كوب من الماء.

كوب الا ربع منه السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية