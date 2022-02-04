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عمر شويل - جدة ألذ وأشهى المعجنات حضريها عجينة البريوش في المنزل بكل سهولة - ثقفني
تعتبر عجينة البريوش واحدة من أهم المخبوزات التي تتميز بطعم رائع وهش وتكون خفيفة ويحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الشاي أو الحليب الدافئ وتحتوي على كثير من القيم الغذائية العالية مثل البروتين والفيتامينات ومكوناتها بسيطة غير مكلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل لأطفالهم بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير عجينة البريوش اللذيذة.
مقاديرتحضيرعجينة البريوش في المنزل
- خمسة أكواب من الدقيق الأبيض
- ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- أربع بيضات
- نصف كوب من الماء الدافئ
- نصف كوب من السكر
- نصف كوب من زيت الذرة
- نصف كوب من الزبدة الطرية
- ملعقتان كبيرتان من بشر البرتقال
- ملعقتان كبيرتان من بشر الليمون
- بيضة للدهان على الوجه
- زبيب
- رشة ملح
طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الماء الدافئ ثم نضيف ملعقة السكر والخميرة ونقلب المكونات جيدا حتى يمتزجوا معا ثم نتركهم جانبا.
- ثم نضيف كمية قليلة من الدقيق على خليط الخميرة ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتغطية خليط الخميرة والدقيق بقماشة دافئة ثم نتركها في درجة حرارة الغرفة جانبا لمدة ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى تختمر جيدا.
- بعد انتهاء مدة تخمر العجينة نقوم بإضافة اللبن البودرة والبيض والسكر ونقلب جميع المكونات حتى تمتزج معا.
- ثم نغطي عجينة البريوش بقماشة دافئة ونتركها مرة أخرى جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- بعد أن تختمر العجينة نضيف باقي كمية الدقيق والزيت والزبدة ونستمر في التقليب مرة أخرى حتى تتكون عجينة متماسكة.
- ثم نضيف بشر البرتقال وبشر الليمون ونستمر في التقليب.
- نقوم بإضافة رشة الملح والزبيب حسب رغبتكم ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تمتزج معا.
- بعد ذلك تصبح عجينة البريوش جاهزة ثم نقوم بتشكيلها على شكل ضفائر.
- نضع البريوش في صينية وندهن الوجه بالبيض.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.
- بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.
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