ألذ وأشهى المعجنات حضريها عجينة البريوش في المنزل بكل سهولة

تعتبر عجينة البريوش واحدة من أهم المخبوزات التي تتميز بطعم رائع وهش وتكون خفيفة ويحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الشاي أو الحليب الدافئ وتحتوي على كثير من القيم الغذائية العالية مثل البروتين والفيتامينات ومكوناتها بسيطة غير مكلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل لأطفالهم بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير عجينة البريوش اللذيذة.

مقاديرتحضيرعجينة البريوش في المنزل

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

أربع بيضات

نصف كوب من الماء الدافئ

نصف كوب من السكر

نصف كوب من زيت الذرة

نصف كوب من الزبدة الطرية

ملعقتان كبيرتان من بشر البرتقال

ملعقتان كبيرتان من بشر الليمون

بيضة للدهان على الوجه

زبيب

رشة ملح

طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل